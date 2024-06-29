Evde emekli biri varsa hemen başvurun! O kişilere bedava olacak

Emekliler heyecan verici gelişme! Tüm illeri kapsayan yeni bir kararda 65 yaş üstü şartı olmadan tüm emeklilerin yakınları ile birlikte ücretsiz faydalanabileceği vurgulandı. Başlatılan hizmet sayesinde şimdiden rezervasyonlar yapılırken, emeklilerin yılı olarak adlandırılan 2024’te yine harika bir seçenek sunuldu. Emekli ve emekli yakınlarının faydalanabileceği hizmetin detayları ise Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Emeklilerin yaşam kalitelerini artırmak üzere harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni bir hizmet başlattı. Emekli ve emekli yakınlarının faydalanabileceği hizmetin detayları da duyurulurken, yaşlıların sevdiği tesislerden olan kaplıcalar ücretsiz hale getirildi! Bu kapsamda emekli ve emekli yakınlarının ücretsiz olarak kaplıcalara gidebileceği açıklanırken, başvuru detayları merak edildi.

Peki, emekli ve emekli yakınları ücretsiz kaplıca tedavisi nasıl alabilir? Nasıl rezervasyon yapılır ve hangi kaplıcalarda emekliye ücretsiz hizmet veriliyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Türkiye genelinde emeklilere ve yakınlarına yönelik yeni ve heyecan verici bir hizmet başlatıldı. Bu hizmet sayesinde, 65 yaş sınırı olmaksızın, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan tüm emekliler ve yanlarında bir yakınları bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek. İşte detaylar...





Emekliler için yeni destek programı başladı!

Yeni başlatılan bu programla emeklilerin yaşam kalitelerini artırmayı hedeflendi. SGK anlaşmalı kaplıcalarda emekliler ve bir yakınlarına ait masrafların Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağı açıklandı. Bu program kapsamında, Genel Sağlık Sigortası tarafından kaplıca tedavileri ile bu tedavilere ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderleri, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak karşılanmaya başladı.

Ücretsiz kaplıca tedavisi için gerekli şartlar neler?

Kaplıca tedavisinden yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekecek. Öncelikle, gerekli olan sağlık kurulu raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji bulunan sağlık kuruluşlarındaki sağlık kurulları tarafından veriliyor.

Söz konusu bu raporlarda hastalığın tanısının, tahmini tedavi süresinin ve seans sayılarının bulunması zorunlu tutuluyor. Ayrıca, rapor tarihinin 6 ayı geçmemiş olması önemli bir şart olarak öne çıkıyor. Eğer rapor tarihi başvuru sırasında 6 ayı geçmişse, yeniden sağlık kurulu raporu almak gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tesisler hangileri?

Tedavi, sadece Sağlık Bakanlığı'ndan işletme izni almış kaplıca tesislerinde yapılabiliyor. İzin alınmamış tesislerde yapılan tedavi masrafları ise kurum tarafından karşılanmıyor ve emeklinin ödemesi gerekiyor. Bu nedenle, tedavinin mutlaka bakanlık izinli yerlerde yapılması gerekiyor.





Sağlık kurulu raporunun alınmasının ardından 5 iş günü içinde kaplıca tesisine başvurulması gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, bazı belgelerin yeniden alınması gerekiyor. Yol giderleri ve gündelikler için yeni bir sağlık raporu gerekmiyor; ancak 6 aylık geçerlilik süresi boyunca sağlık hizmet sunucusunun düzenleyeceği Hasta Sevk Formu ile tedaviye devam edilmesi şartı aranıyor. Yani, sağlık raporu ya da Hasta Sevk Formu’ndan birini kaplıca hizmetlerinde ibraz etmek zorunluluk olarak öne çıkıyor.

Ücretsiz kaplıca hizmeti nasıl alınır?

Emekliler ve yanlarındaki bir yakını, SGK tarafından onaylı kaplıca tesislerinde yapılan tedavilerde ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bu kaplıca hizmetinden faydalanabilmek için ise aşağıdaki adımları uygulamak yetiyor: