Kastamonu'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi Başlıyor

Kastamonu'da Jeotermal Kaynak İhalesi

Kastamonu'da, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası için ihale yapılacak. Kastamonu İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Başkanlığı tarafından yapılan duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale Detayları

İhaleye konu olan alan, Pınarbaşı ilçesi sınırlarındaki 3 bin 200 hektar büyüklüğündeki bir sahadır. İhale, açık teklif usulü ile 3 yıl süreli olarak gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 575 bin lira olarak belirlenen ihale için geçici teminat bedeli ise 17 bin 250 lira olarak belirlenmiştir.

İhale Tarihi ve Yer

İhale, 10 Aralık saat 11.00'de Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Doküman Temini

İhale şartnamesi ve ekleri, Kastamonu Valiliği yanı İl Genel Meclis Binası Encümen Müdürlüğü'nden 500 lira karşılığında temin edilebilir.

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