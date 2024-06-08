Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek imzaya en az bu miktar geri ödemesiz verilecek

Bankalar emeklilere yönelik önlemler aldı ve promosyon hacimlerini değiştirdi. Bu fondan tüm emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar faydalanabilmektedir. Bankalar müşteri çekebilmek adına promosyon rakamlarını yavaş yavaş yenilediler. Emekliler, kendilerine ek gelir getirecek banka promosyonlarını yakından takip ediyordu. Bankanın promosyon kampanyası Haziran ayına yönelik aşamalı olarak güncellendi. En yüksek emekli maaşı desteği 20 bin TL'dir.

EMEKLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK GÜNCELLEME

Bankalar yüzleri güldürecek haberi duyurdu. Promosyon ödemeleri arttı. İsterseniz banka değiştirerek daha yüksek promosyonlar alabilirsiniz. Güncel emekli maaşının açıklanmasının ardından bankalar kredi tutarlarını güncellemeye başladı. Pek çok banka promosyon duyurusu yaparak emeklilere maaşlarını kurumlarına aktarmaları için uygun fırsatlar sunmakta.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10 bin liraya kadar olan emeklilere 6 bin 250 lira, 10 bin – 15 bin lira arasında olan emeklilere 10 bin lira, 15 bin – 20 bin lira arasında olan emeklilere 12 bin 500 lira ve 20 bin ve üzerinde olanlara 15 bin lira tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. 1 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında üç yıl süreyle Garanti BBVA'dan gelir veya emekli maaşı almayı taahhüt eden emekli müşteriler, emeklilik desteğinden yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası aracılığıyla SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR) ödemesi alan vatandaşlar, 12 bin TL'ye kadar emeklilik promosyon ödeme programından yararlanabiliyor. Banka üç yıl boyunca promosyonu peşin ödüyor. Banka, müşteri başvurularının mevcut 2022 yılı emeklilik destek tutarı geri ödenmeden kabul edileceğini, 2024 yılı emeklilik destek tutarı ödendiğinde ise erken ödeme tutarlarının sistematik olarak mahsup edileceğine dikkat çekti.

HALKBANK

Emekli maaşını 3 sene boyunca Halkbank üzerinden almayı taahhüt eden emekli vatandaşalr 12 bin liraya varan promosyondan yararlanabilmektedir.

10 bin lira - 14 bin 999,99 lira arası maaş alanlar için 8 bin lira

15 bin lira - 19 bin 999,99 lira arası maaş alanlar için 10 bin lira

20 bin lira ve üzeri arası maaş alanlar için 12 bin lira

ING

ING, emekli maaşını ING'ye devredenlere 18 bin liraya kadar nakdi emeklilik desteği sunuyor. Banka, emekli maaşını ING'ye devreden emeklilere, maaş düzeylerine göre ek koşul olmaksızın 15 bin TL'ye kadar nakdi emeklilik desteği fırsatı sunuyor. Ayrıca otomatik fatura talimatında 3 bin liraya kadar ek nakit promosyonlarından yararlanarak toplam nakit promosyonlarında 18 bin TL'ye kadar kazanabileceğiniz belirtiliyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT emeklilerinin de emeklilik desteğinden yararlanabileceğini ekledi.

10 bin liraya (10 bin lira hariç) kadar ise 6 bin 250 lira,

10 bin lira - 15 bin lira (15 bin lira hariç) arası ise 10 bin lira

15 bin lira - 20 bin lira (20 bin lira hariç) arası ise 12 bin 500 lira,

20 bin lira ve üzeri ise 15 bin lira nakit emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır. Bu promosyon, 1 Haziran 2024 - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında nakit promosyonundan yararlanan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında özel kampanyalardan yararlanan müşterilerimiz kampanyadan yararlanamayacaktır.

DENİZBANK

Denizbank, DenizBank'tan üç yıl emekli maaşı almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin liraya kadar nakdi emeklilik desteği sunuyor.

0 - 9 bin 999 lira arası maaş alanlar için 5 bin lira

10 bin lira- 14 bin 999 lira arası maaş alanlar için 8 bin lira

15 bin lira - 19 bin 999 lira arası maaş alanlar için 10 bin lira

20 bin lira ve üzeri maaş alanlar için 12 bin lira





İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emeklilere 12 bin liraya kadar emekli ikramiyesi desteği sağlanıyor. Bu promosyon 28 Mart - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında geçerli olacaktır. Banka, emekli maaşını üç yıldır İş Bankası aracılığıyla alan ve emekli maaşının promosyon aracılığıyla İş Bankası hesabına aktarılmasını kabul eden emeklilere fon aktarılacağını söyledi.

10 bin liraya (10 bin lira hariç) kadar olanlar için 5 bin lira

10 bin lira - 15 bin lira (15 bin lira hariç) arasında olanlar için 8 bin lira

15 bin lira - 20 bin lira (20 bin lira hariç) arasında olanlar için 10 bin lira

20 bin lira ve daha fazla olanlar için 12 bin lira

FİBABANKA

Fibabanka, emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere üç yıl süreyle promosyon ödeneceğini söyledi.

10 bin liraya (10 bin lira hariç) kadar olan emekliler için 5 bin lira

10 bin- 15 bin lira (15 bin lira hariç) arasında olan emekliler için 8 bin lira

15 bin- 20 bin lira (10 bin lira hariç) arasında olan emekliler için 10 bin lira

20 bin lira ve daha fazla olan emekliler için 12 bin lira

QNB FİNANSBANK

Toplamda 16.200 TL'ye kadar emeklilik ikramiyesi verilmektedir. Buna CardFinans Emekli kredi kartına 15.000 TL'ye varan nakit teşviki ve yıllık 1.200 TL indirim dahildir.

Aylık Maaş Tutarı 0 - 9 bin 999 lira olanlar için 6bin 250 TL

Aylık Maaş Tutarı 10 bin - 14 bin 999 lira olanlar için 10 bin lira

Aylık Maaş Tutarı 15 bin - 19 bin 999 lira için 12 bin 500 lira

Aylık Maaş Tutarı 20 bin lira ve üzeri için 15 bin lira

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 14 bin 500 TL'ye varan nakit desteği ve ikramiye olanakları sunmakta. Bankaya davet ettiğiniz her emekli yakınınız için 250 TL nakit ikramiye (toplamda maksimum 2.500 TL). Türkiye Finans üzerinden 36 ay boyunca SSK, Emekli Sandığı, Bağ Kur emekliliği alan emekliler için;

9 bin 999 liraya kadar emekli maaşı alanlara 5 bin lira

10 bin– 14 bin 999 lira arasında emekli maaşı alanlara 8 bin lira

15 bin – 19 bin 999 lira arasında emekli maaşı alanlara 10 bin lira

20 bin lira ve daha fazla maaş alanlara 12 bin lira emekli promosyon ödemesi sağlanacak.

VAKIFBANK

Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10 bin liraya (10 bin lira hariç) kadar olanlara 5 bin lira

10 bin - 15 bin lira (15 bin lira hariç) arasında olanlara 8 bin lira

15 bin – 20 bin lira(20 bin lira hariç) arasında olanlara 10 bin lira

20 bin ve daha fazla olanlara 12 bin lira emekli promosyon ödemesi yapılacak.