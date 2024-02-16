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Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

Metro marketler Ramazan kolisi almak isteyenlere kampanyayı duyurdu! 4 farklı Ramazan kolisini uygun fiyatlardan satışa çıkardı. Metro marketlerden 391 TL’den başlayan fiyatlarla Ramazan kolisi almanız mümkün.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:32
Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

Uygun fiyatlarla Ramazan kolisi almak isteyen vatandaşların Metro marketler yüzüne güldü. Metro marketlerde 391,90 TL’den başlayan fiyatlarla 4 farklı Ramazan kolisi satışa çıkartıldı. Sizler de Ramazan döneminde uygun fiyata Ramazan kolisi satın almak istiyorsanız, muhakkak Metro marketler tarafından başlatılmış olan bu aktüel ürünler kataloğuna göz gezdirmelisiniz. İşte Metro marketler 16 29 Şubat 2024 aktüel kataloğu…

13 ÇEŞİT ÜRÜN BULUNAN RAMAZAN KOLİSİ 391,90 TL’DEN SATIŞTA

Metro marketler tarafından duyurulan Ramazan kolisi paketlerinden en uygun fiyatlı olanın içerisinde 13 çeşit ürün bulunuyor. 483.000 stok ile satışa çıkartılmış olan bu birinci paketin fiyatı ise 391,90 TL olarak belirlendi. İkinci pakette 22 çeşit ürün bulunurken, bu paketin stok adeti 361.500 olarak belirtildi. Bu paketin fiyatı 789,90 TL.

Metro marketler tarafından sunulan üçüncü Ramazan kolisi ise 24 çeşit üründen oluşuyor. Toplamda 173.000 stok adeti bulunan bu paketin satış fiyatı ise 989,90 TL olarak belirlendi. Son olarak Metro marketten duyurulan dördüncü paketin içerisinde 7 çeşit ürün bulunuyor. Bu paketin fiyatı ise 550 TL olarak belirlendi. Stok durumu ise 45.000 paket olarak duyuruldu. 16 Şubat 2024 yani bugün itibariyle başlamış olan bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar 4 adet farklı Ramazan kolisinden satın alabilecekler. Ramazan kolileri 29 Şubat 2024 tarihine kadar satışta olacak.

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

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