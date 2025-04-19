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Aftermarket Zirvesi: Otomotiv Satış Sonrası Sektörünün Buluşma Noktası

Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetleri sektörü, Aftermarket Zirvesi'nde buluştu. OSS Başkanı, yedek parça sektörünün ihracat başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 13:42
Aftermarket Zirvesi: Otomotiv Satış Sonrası Sektörünün Buluşma Noktası

Otomotiv Satış Sonrası Sektörü Aftermarket Zirvesi'nde Buluştu

Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetler sektörünün önemli isimleri, bu yıl düzenlenen Aftermarket Zirvesi'nde bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik, Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) tarafından düzenlendi.

Zirveye katılan sektör temsilcileri, otomotiv endüstrisindeki köklü değişimlerin satış sonrası pazarına etkilerini ve karşılaştıkları sorunlara dair çözüm önerilerini tartıştı. Etkinliğin açılışında konuşan OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, derneğin 30. yılını kutladığını belirterek, bu süre zarfında sektörün önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

Yedek Parça Sektörü İhracat Şampiyonu

Özçete, sektörde yaşanan gelişmelerden bahsederek, Türkiye genelinde yaygınlaştıklarını ve gerekli teknolojik yatırımları sağladıklarını dile getirdi. Ayrıca, yedek parça sektörünün %40 milyar dolarlık otomotiv ihracatı içerisindeki en büyük paya sahip olduğunu vurguladı:

"Otomotiv sektörü geçen yıl 40 milyar dolarla ihracat şampiyonu oldu. Gerçek şu ki, 40 milyar dolarlık otomotiv ihracatı içerisindeki en büyük pay 14 milyar dolarla yedek parça sektörünün. Dolayısıyla ülkenin lokomotif dişlisi biziz."

Özçete, sektör olarak ticari savaşlardan etkilenmek istemediklerini de belirterek, uzun vadeli planlar yapmaya ve yatırımlarını buna göre yönlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetler sektörünün temsilcileri bu yıl ikincisi düzenlenen...

Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetler sektörünün temsilcileri bu yıl ikincisi düzenlenen Aftermarket Zirvesi'nde bir araya geldi.

Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetler sektörünün temsilcileri bu yıl ikincisi düzenlenen...

Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetler sektörünün temsilcileri bu yıl ikincisi düzenlenen Aftermarket Zirvesi'nde bir araya geldi.

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