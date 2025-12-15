ATSO Başkanı Hacısüleyman: Antalya 2050 için kaynak yönetimi ve tercihler belirleyici

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın 2050 vizyonunun ortak akılla belirlendiğini ve sınırlı kaynaklar karşısında kentin geleceğinin doğru tercihlerle planlanmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Üç günlük 'Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı' tamamlandı

ATSO ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün süren konferansta, kentin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sürdürülebilir kalkınma hedefleri temelinde stratejiler ele alındı. Konferansa kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Oturumlar 'tarım', 'turizm', 'ticaret-sanayi' ve 'kentsel dönüşüm' başlıkları altında gerçekleştirildi; nüfus artışı, göç, kaynak yönetimi, iklim değişikliği, afetler, teknoloji, şehircilik, ulaşım ve ekonomik çeşitlilik gibi konular bütüncül bir yaklaşımla tartışıldı.

Ortak noktamız: insan yaşamının sürdürülebilirliği

Açılış konuşmasında Hacısüleyman, ortak amaçlarının insan yaşamının sürdürülebilirliği olduğunu vurguladı. 'Nasıl bir Antalya istiyoruz, neyi neye tercih edeceğiz?' sorularının kritik önemde olduğunu belirtti ve karar verme hakkının Antalya'da yaşayanlara ait olması gerektiğini söyledi: 'Kendi geleceğimizi yine Antalyalılar olarak biz belirlemeliyiz.'

Kapasite, tercih ve kaynak yönetimi

Hacısüleyman, 2050'ye giderken kentin hangi yolu seçeceğinin tartışıldığını; daha fazla ticaret mi, daha fazla yapılaşma mı yoksa tarım, su ve doğayı koruyan bir Antalya mı olunacağının belirleyici olduğunu ifade etti. Tarımın artan sıcaklıklar nedeniyle zorlandığını, turizmin ise kaynaklar üzerinde baskıyı artırdığını sözlerine ekledi.

2000'de yaklaşık 1 milyon 700 bin olan Antalya nüfusu bugün 2 milyon 700 bine ulaştı. Hacısüleyman, son 25 yılda kaynakların 1 milyon kişiyle daha paylaşılır hale geldiğini; su ve diğer kaynakların artmadığını, dolayısıyla kişi başına düşen kaynakların azaldığını belirtti.

Turist sayısına ilişkin verileri hatırlatan Hacısüleyman, 2000'de yaklaşık 3,4 milyon olan yabancı turist sayısının bugün 17 milyonun üzerine çıktığını söyledi. Her yeni kullanıcının kaynaklara ortak olduğunu, turizmin geçici, göçün ise kalıcı etkiler yarattığını vurgulayarak, 'Bu yükü kaldıracak hangi kaynağımız beş kat arttı? İşte bu nedenle taşıma kapasitesini konuşmak zorundayız' dedi.

Teknoloji ve iklim: gelecek 25 yılın belirleyicileri

Hacısüleyman, son 25 yılda dijital platformların hızla değer kazandığını hatırlatarak önümüzdeki 25 yılda daha köklü dönüşümler beklendiğini söyledi. Otonom araçlar, dikey tarım, su depolama ve gri su kullanımı gibi teknolojik çözümlerin konferansta ele alındığını dile getirdi ve '25 yıl sonra aynı sorunları mı konuşacağız, yoksa bir kısmını çözmüş mü olacağız? Bu sorunun cevabını bugünden vermek zorundayız' ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin artık teorik bir konu olmadığını, günlük hayatı etkilediğini belirten Hacısüleyman, yağışların yoğunlaştığını ve deprem, sel ile su krizinin doğrudan insan yaşamını etkilediğini söyledi. Bu nedenle Antalya'nın geleceğinin ancak bütüncül, bilimsel ve sürdürülebilir planlamayla güvence altına alınabileceğini vurguladı.

Antalya 2050 vizyonu ve hedeflenen dönüşüm

Konferans sonunda Antalya'nın 2050 yol haritası; sürdürülebilirlik, çeşitlendirilmiş ekonomi, akıllı şehircilik ve yüksek yaşam kalitesi ekseninde tanımlandı. Vizyona göre Antalya; kültür, sanat, turizm ve eğitimin başkenti, Akdeniz'in çekim merkezi, sürdürülebilir, akıllı ve çevreye duyarlı bir şehir olmayı hedefliyor.

Ekonomide tek sektöre bağımlı olmayan, kalite odaklı ve destinasyon çeşitliliği yüksek bir turizm yapısı; iklim değişikliğine uyumlu su ve enerji yönetimi, yerel üretimin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji ve etkin atık yönetimi ile sürdürülebilir tarım ve Ar-Ge ekosistemi öngörülüyor. Bu dönüşümle Antalya'nın dünyanın en yaşanabilir ilk 10 şehri arasına girmesi hedefleniyor.

Somut projeler ve yol haritası

Oturum çıktıları doğrultusunda hazırlanan 'Antalya 2050 Vizyonu Stratejik Yol Haritası Raporları' ilgili kurumlarla paylaşılacak. ATSO iş birliğinde belirlenen stratejiler somut projelere dönüştürülerek uygulanacak. Konferans çıktılarında ayrıca iş birliği, koordinasyon ve yönetişim anlayışıyla ekosistem odaklı büyüyen bir şehir modelinin önemi vurgulandı.

