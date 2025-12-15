DOLAR
Kırgızistan'dan Türk İş Dünyasına Yatırım Daveti

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, ATO üyelerini Türk Yatırım Fonu kapsamındaki teşviklerle Kırgızistan’a yatırıma davet etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:34
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkileri ile Orta Asya'da ortaya çıkan yeni ekonomik fırsatlar ele alındı.

Ziyaretin odak noktası

Büyükelçi Kazakbaev, üst düzey siyasi temaslar, liderler düzeyindeki zirveler ve çok taraflı iş birliği teşkilatlarının Türkiye–Kırgızistan ilişkilerinin gelişmesinde belirleyici olduğuna dikkat çekti. Kazakbaev, iki ülke iş insanlarının yakın iş birliği içinde olduğunu ve bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Yatırım Fonu'nda Kırgızistan önceliği

Kazakbaev, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu'nun resmi faaliyetlerine başladığını ve bu yapıda özellikle Kırgızistan’a yapılan yatırımlar için önemli teşvik ve önceliklerin yer aldığını belirtti. Büyükelçi, Türk iş dünyasına şu çağrıyı yaptı: "Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde toprak açısından da, nüfus açısından da küçük bir ülke olduğumuz için sosyal durumumuzu, ekonomimizi de göz önüne alarak, Kırgızistan’ın projelerine öncelik veriyorlar. Türk Yatırım Fonu’nda Kırgızistan’a yönelik çok fazla teşvikler var. Bunun için Türk iş insanlarını Kırgızistan’a yatırıma davet ediyorum".

ATO'nun değerlendirmesi ve ticaret hedefi

ATO Başkanı Gürsel Baran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Yatırım Fonu'nun Türk iş dünyası açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Baran, Ankara iş dünyasının Orta Asya ve Türk dünyasıyla ekonomik bağlarını güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi ve iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1,5 milyar doları aşarak, 2 milyar dolara yaklaştı. Ticaretimizi karşılıklı olarak artırarak, önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağız".

