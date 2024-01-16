Ağız bakım ürünlerinde iki alırsanız bir ödeyip çıkacaksınız! Migros marketler dev kampanyaya imza attı

Migros marketler her geçtiğimiz gün vatandaşların ihtiyacı olan farklı farklı ürünlerde indirim kampanyalarına imza atmaya devam ediyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra temel hijyen gruplarında da indirim kampanyalarına imza atan Migros marketler, 15 Ocak tarihinde başlatmış olduğu yeni bir kampanyayı dün duyurmuştu. 17 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanyada, ağız bakım ürünlerinde iki tane alan bir tanesinin ödemesini yapıp çıkacak. Migros sanal markete özel olarak uygulanan bu kampanya doğrultusunda, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, seçtikleri üründen iki tane sepete eklemesi yetecek. İşte Migros marketlerin imza atmış olduğu ağız bakım ürünlerinde iki al bir öde kampanyası...





AYNI ÜRÜNDEN İKİ TANE SEPETE EKLEMENİZ YETECEK

Migros marketler, Migros sanal markete özel olarak birbirinden farklı kampanyalara imza atmaya devam ediyor. 15 17 Ocak 2024 tarihleri arasında Money bonus ya da Money kart sahibi olan vatandaşların yüzlerini güldürecek yeni bir kampanyaya dün imza attı. Migros sanal market üzerinden vatandaşlar ağız bakım ürünlerine ihtiyaçları varsa iki tane alıp bir tanesinin parasını ödeyecek. Diş fırçası, diş macunu, ağız bakım suları, elektronik diş fırçaları gibi bir çok üründe indirim başlatan Migros marketler, ucuza diş macunu ve diş fırçası stoklamanıza sebebiyet verecek. İşte Migros marketlerde iki al bir öde kampanyasıyla satışa çıkartılan bazı ürünler...

Signal White Now Diş Macunu Original Uzun Süren Beyazlık 75 ml



İpana Komple 7 Ferahlık Diş Macunu 65Ml



Himalaya Complete Care Bitkisel Diş Macunu 75 Ml



Signal White Now Diş Macunu Extra Fresh 75 Ml



Sıgnal Ergonomik 1+1 Diş Fırçası



Himalaya Sparkly Whıte Bitkisel Diş Macunu 75 Ml



Himalaya Sparkly Whıte Bitkisel Diş Macunu 75 Ml



Difaş Dil Temizleyici



Colgate Plax Çay ve Limon Ağız Bakım Suyu 500 Ml



Ipana Pro-Sensitive 75Ml



Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Vitality Pro Lila



Oral-B Proexpert Neonfresh Diş Fırçası 1+1



Oral-B Ultra Thın Sensıtıve Black Diş Fırçası



Oral-B Bambu Manuel Diş Fırçası



Signal White Now Dış Macunu 75 Ml x 2



Colgate Optic White Anında Beyazlık Diş Macunu 20 Ml * 2



Colgate Barbie Batman Çocuk Diş Macunu 75 Ml



Colgate Total Aktif Kömür Profesyonel Temizlik Diş Macunu 50 Ml



Colgate Optic White Beyazlatici Ağiz Bakim Suyu 250 Ml



Colgate Natural Extracts Aktif Kömür Diş Macunu 50 Ml



MİGROS 2 AL 1 ÖDE AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİ TAM LİSTE