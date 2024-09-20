Ağustos 2023'te Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

YD-ÜFE Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini paylaştı. Ağustos 2023'te YD-ÜFE, önceki aya göre %2,95, geçen yılın aralık ayına göre %20,63, 2022 yılının aynı ayına göre ise %28,67 oranında artış kaydetti.Aylık ve Yıllık Değişim Oranları

Ağustos 2023 itibarıyla YD-ÜFE'nin yıllık artış oranı, 12 aylık ortalamalara göre %52,55 olarak belirlendi.

Sektörel Değişimler

Sanayi sektörlerinde yıllık değişim analizi yapıldığında; madencilik ve taş ocakçılığında %32,84, imalatta ise %28,6 artış gözlemlendi. Ayrıca, ana sanayi grupları bazında; ara mallarında %26,67, dayanıklı tüketim mallarında %33,94, dayanıksız tüketim mallarında %33,09, enerji sektöründe %0,7 ve sermaye mallarında %34,03'lük artış kaydedildi.

Aylık değişimler de dikkat çekmektedir; madencilik ve taş ocakçılığı %1,42, imalat sektörü ise %2,98 oranında bir artış gösterdi. Ana sanayi grupları arasında ise ara mallarında %2,66, dayanıklı tüketim mallarında %3,25, dayanıksız tüketim mallarında %3,03 ve sermaye mallarında %4,37 artış yaşandı. Enerji sektöründe ise %4,09 oranında bir düşüş görüldü.

Geçmiş Verilere Genel Bakış

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranlarına bakıldığında, 2019'dan bu güne kadar farklı dalgalanmalar yaşandığı ve özellikle 2023 yılının ilk yarısında önemli değişimler kaydedildiği anlaşılmaktadır.