Atakum'da Gıda Denetimi: Kurallara Uymayan İşletmelere Ceza

Samsun’un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde kent sınırları içerisindeki market, süpermarket, fırın ve kasaplarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetim ekibi ve kapsamı

Denetimlere Atakum Belediyesi zabıta personeli, veteriner hekimler ve Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gıda mühendisi katıldı. Ekipte ayrıca Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız da yer aldı.

Halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında işletmelerin ruhsat ve belgeleri ile birlikte, et ve süt ürünleri başta olmak üzere ürünlerin saklama koşulları, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihleri detaylı şekilde incelendi. Reyon ve kasa fiyatı karşılaştırması yapıldı, et ürünlerinin damgalı olup olmadığı tek tek kontrol edildi.

Yoğun mesai harcayan ekipler, gıda yönetmeliğine aykırı ürün satan ve hijyen kurallarına uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uyguladı.

Yetkililerin açıklamaları

"Halkımızın sağlığı ve güvenliği için"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Atakum halkımızın sağlığı, güvenliği, esenliği, huzuru ve düzeni için zabıtamız, veteriner hekimlerimiz ve gıda mühendislerimizle saha çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekibimizle fırınlarımızı, iş yerlerimizi, marketlerimizi, kasap dükkanlarımızı ve benzeri nitelikte olan yerlerin denetlemesini yapacağız. Bu noktada denetimlerimizde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu dayanak alıyoruz. Onun haricinde 9207 sayılı Kanun kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını denetleyeceğiz. İş yerlerinde herhangi bir hata, eksiklik bulduğumuz zaman 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde, Atakum İlçe Tarım Müdürlüğümüzün de kontrolünde gerekli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Atakum ilçemizdeki bütün iş yerlerinde bu ekibimizle birlikte halkın sağlığı güvenliği ve hijyeni için çalışmamızı sene boyunca devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Standartlara uymaya davet ediyoruz"

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Serhat Uzun da çalışmalar hakkında "Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, ilçe sınırları içerisinde vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amaçlı denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu kapsamda, tüm iş yerlerimizi, standartlara uygun çalışmaya davet ediyoruz. Daha yaşanılabilir bir Atakum için, denetimlerimize devam etmekteyiz" dedi.

ATAKUM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ATAKUM İLÇE TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE KENT SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ MARKET, SÜPERMARKET, FIRIN VE KASAPLARDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.