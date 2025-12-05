Oba Makarna'ya Turquality'den "En Çok Ülkeye İhracat Yapan Turquality Şampiyonu" Ödülü

Oba Makarna, Turquality Vizyon Buluşması'nda 'En Çok Ülkeye İhracat Yapan Turquality Şampiyonu' ödülünü aldı; firma 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:46
Türkiye’nin makarna üreticilerinden Oba Makarna, Turquality Ödülleri kapsamında düzenlenen Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı'nda "En Çok Ülkeye İhracat Yapan Turquality Şampiyonu" ödülüne layık görüldü. Ödül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde takdim edildi.

Turquality'nin önemi ve Oba Makarna'nın programa katılımı

Turquality, Türkiye markalarının uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyümesini, kurumsal altyapılarının güçlendirilmesini ve global marka dönüşüm süreçlerinin desteklenmesini amaçlayan dünyadaki ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olarak öne çıkıyor. Oba Makarna ise 2023 yılında makarna sektöründe Turquality Marka Destek Programı’na dahil olan ilk marka olarak programa güçlü bir başlangıç yaptı ve global marka görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor.

Tören ve katılımcılar

Bu yıl ilk kez düzenlenen Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tüm Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği Başkanı Kürşad Tüzmen gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonda Oba Makarna, "En Çok Ülkeye İhracat Yapan Turquality Şampiyonu" ödülünün sahibi oldu.

İhracat başarılarıyla sektör liderliği

Türk makarnasını dünya sofralarına taşıyan Oba Makarna, ihracattaki başarısını farklı platformlarda da kanıtlıyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) değerlendirmesinde de "En Çok İhracat Yapan Firma" seçilen Oba Makarna, 100’ün üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla sektörün küresel konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Turquality kapsamında kazanılan bu ödül, markanın uluslararası başarı yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Yönetim Kurulu'ndan açıklama

Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, "Turquality kapsamında ‘En Çok Ülkeye İhracat Yapan Turquality Şampiyonu’ ödülüne layık görülmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, Türkiye’nin üretim gücünü ve markalaşma vizyonunu uluslararası pazarlara taşıma konusundaki kararlılığımızın önemli bir göstergesidir" dedi.

Cıncıkcı, "2023 yılında programa dahil olan ilk makarna markası olarak Turquality; stratejik yönetimden marka konumlandırmaya, operasyonel yetkinliklerimizin geliştirilmesinden global pazarlarda marka bilinirliğimizin artırılmasına kadar bize çok değerli bir farkındalık kazandırdı. Programın sağladığı sistematik yaklaşım, markamızın uluslararası büyüme yolculuğuna güçlü bir ivme katıyor. Hedefimiz, Türk makarna sektörünün dünya pazarındaki liderliğini daha da ileri taşımak" diye konuştu.

