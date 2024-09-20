Ağustos 2023: Türkiye'de Şirket Kuruluşları ve Kapanmaları

Ağustos 2023'te Türkiye'de Şirket Kuruluşları

Türkiye'de ağustos ayı içerisinde toplam 9 bin 482 şirket ve kooperatif kuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlanan verilere göre, yılın bu ayında 658 yabancı ortak sermayeli şirket de faaliyete geçti.

Kuruluş Sayılarındaki Değişim

Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısında %4,5 oranında bir azalma gözlemlenirken, gerçek kişi ticari işletmelerinin sayısı %0,6, kooperatif sayısı ise %21,4 azalmıştır. Ayrıca, kapanan şirket sayısında %37,5, ticari işletme sayısında %28,7 ve kooperatif sayısında ise %39 düşüş yaşandı.

İllere Göre Dağılım

Ağustos ayında tüm illerde yeni şirketler kuruldu. Kurulan 9 bin 482 şirket ve kooperatifin %85,9’u limited şirketler, %11,9’u anonim şirketler ve %2,2’si kooperatiflerden oluşmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir'de en fazla şirket kuruldu. Toplam kurulmuş olan şirketlerin %35,9'u İstanbul'da, %11,1'i Ankara'da ve %7,1'i İzmir'de tescil edildi.

Sektörel Dağılım

Ağustos ayında kurulan şirketlerin %32,6'sı ticaret, %14,5'i imalat ve %13,3'ü inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra, kapanan şirketlerin büyük bir kısmı da bu sektörlerden gelmektedir.

Yabancı Ortaklı Şirketler

Geçen ay kurulan 658 yabancı ortak sermayeli şirketin büyük bir kısmı yerli sermaye ile iş yapmaktadır. Bu şirketler arasında en fazla olanlar, ticaret ve inşaat sektörlerindedir.

Toplam Rakamlar

Ocak-ağustos döneminde Türkiye genelinde toplam 71 bin 661 şirket kuruldu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre %14,2 bir azalma gösterirken, kapanan şirket sayısı %25,4 artış göstererek 16 bin 634 seviyesine yükseldi.