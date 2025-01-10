EPDK Başkanı Yılmaz, 2026'dan İtibaren Akıllı ve Milli Sayaç Dönemi Başlatacak

Mustafa Yılmaz, 2026'dan itibaren tüm elektrik sayaçlarının akıllı ve milli olacağını açıkladı. Enerji verimliliği ve tüketici memnuniyeti ön planda.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:27
EPDK Başkanı Yılmaz, 2026'dan İtibaren Akıllı ve Milli Sayaç Dönemi Başlatacak

EPDK Başkanı Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de akıllı ve milli sayaçların dönemi için kritik bir tarih belirledi. Yılmaz, 1 Ocak 2026'dan itibaren tesis edilen tüm elektrik sayaçlarının akıllı hale geleceğini duyurdu.

Akıllı Sayaçlarla Tüketim Alışkanlıkları Değişecek

Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dağıtım şirketlerinin bu yıl içinde akıllı sayaç entegrasyon çalışmalarını tamamlayacağını belirtti. Yılmaz, yeni akıllı sayaçların kullanıcıların fatura süreçlerini yönetmelerine yardımcı olurken, enerji verimliliğini artırarak tasarruf yapma imkanı sunacağını söyledi.

Elektrik Kesintileriyle Mücadele Vurgusu

Yılmaz, elektrik dağıtım sektöründe en önemli sorunların başında gelen elektrik kesintileri ve kaçak elektrik kullanımına dair de açıklamalarda bulundu. Elektrik kesintilerinin azaltılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu alanda yürütülen çalışmaların sonuç vermesi gerektiğini ifade etti.

Kaçak Elektrik Problemi ve Yeni Düzenlemeler

Yılmaz, Türkiye'nin uzun zamandır kaçak elektrik kullanımının sorunuyla yüzleştiğini belirtti. EPDK olarak, kaçak elektrikle mücadelede yeni düzenlemeler geliştireceklerini belirten Yılmaz, elektrik dağıtım şirketlerinin uygulamalarda eksiklikleri gidermek için çalışmalara hız vermesi gerektiğini de dile getirdi.

Gelecekteki Yatırım ve Stratejiler

Barış Erdeniz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Türkiye'nin elektrik tüketiminin 2035'te yaklaşık 500 milyar kilovatsaat olacağını öngördü. Bu talebe bağlı olarak Türkiye'nin kurulu gücünün 227 bin megavata yükselebileceğini ifade etti.

Erdeniz, elektrik dağıtım sektörünün 13 milyar dolar katkı sağladığını ve son 10 yıldaki yatırımlarla Türkiye'de hat uzunluğunun 1,5 milyon kilometre'ye ulaştığını belirtti. Türkiye, Avrupa'nın ikinci en uzun dağıtım şebekesine sahip olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, yeni şebeke stratejileri oluşturulması ve maliyet bazlı fiyatlama ile birlikte sektördeki sürdürülebilirliğin sağlanması büyük önem taşıyor.

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