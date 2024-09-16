Ağustos Ayında 567 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi

Dahilde İşleme İzin Belgeleri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayında gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda dahilde işleme rejimi kapsamında 567 firmaya izin belgesi düzenledi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bakanlık, ağustos ayına ait dahilde işleme belgeleri ile birlikte yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme gibi belgelerin listelerini Resmi Gazete'de yayımladı. Bu süreç, firmaların uluslararası ticaret faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla yürütülmektedir.

Ağustos Ayındaki İstatistikler

Yapılan açıklamalara göre, 567 firmaya dahilde işleme izni verildi. Ayrıca, 1 adet hariçte işleme ve 81 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Bunun yanı sıra, firmaların talepleri doğrultusunda 35 dahilde işleme izin belgesi iptal edilmiştir.