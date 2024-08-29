Ağustos Ayında Ekonomik Güven Endeksi Düşüş Gösterdi

Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta Düşüş Gördü
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, temmuz ayında 94,4 iken, ağustosta aylık bazda %1,3 azalarak 93,1 değerine düştü.
Tüketici ve Sektör Güven Endekslerindeki Değişimler
Aynı dönemde, tüketici güven endeksi %0,6 artış göstererek 76,4 puana yükseldi. İmalat sanayisi (reel kesim) güven endeksi ise %0,7 azalarak 98 seviyesine geriledi.
Hizmet sektörü güven endeksi %2 düşüşle 111,8 değerini alırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 artarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi %1,1 yükselişle 88 oldu.
2023-2024 Dönemi Ekonomik Güven Endeksi Verileri
2023-2024 döneminde ekonomik güven endeksinin aylık verileri şu şekilde:
|Ay/Yıl
|2023
|2024
|Ocak
|99,5
|99,4
|Şubat
|99,1
|-
|Mart
|98,9
|100
|Nisan
|102,4
|99
|Mayıs
|103,8
|98,2
|Haziran
|101,3
|95,8
|Temmuz
|99,4
|94,4
|Ağustos
|94,2
|93,1
|Eylül
|-
|95,5
|Ekim
|-
|96,6
|Kasım
|-
|95,3
|Aralık
|-
|96,4