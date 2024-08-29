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Ağustos Ayında Ekonomik Güven Endeksi Düşüş Gösterdi

Türkiye'nin ekonomik güven endeksi, ağustosta 93,1'e gerileyerek yüzde 1,3 azaldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:09
Ağustos Ayında Ekonomik Güven Endeksi Düşüş Gösterdi

Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta Düşüş Gördü

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, temmuz ayında 94,4 iken, ağustosta aylık bazda %1,3 azalarak 93,1 değerine düştü.

Tüketici ve Sektör Güven Endekslerindeki Değişimler

Aynı dönemde, tüketici güven endeksi %0,6 artış göstererek 76,4 puana yükseldi. İmalat sanayisi (reel kesim) güven endeksi ise %0,7 azalarak 98 seviyesine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi %2 düşüşle 111,8 değerini alırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 artarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi %1,1 yükselişle 88 oldu.

2023-2024 Dönemi Ekonomik Güven Endeksi Verileri

2023-2024 döneminde ekonomik güven endeksinin aylık verileri şu şekilde:

Ay/Yıl20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,1-
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,293,1
Eylül-95,5
Ekim-96,6
Kasım-95,3
Aralık-96,4

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