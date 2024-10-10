Ağustos Ayında Sanayi Üretim Endeksi Düştü

Ağustos 2023 Sanayi Üretim Endeksi Verileri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini duyurdu. Bu verilere göre, sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6, yıllık ise yüzde 5,3 azaldı.
Alt Sektörlerdeki Gelişmeler
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre 5,3 oranında azalma gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde:
- Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü: 5,4% azaldı
- İmalat sanayi sektörü: 5,4% azaldı
- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü: 1,6% oranında artış gösterdi
Aylık Verilerde Düşüş
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre 1,6% azaldı. Alt sektörler arasında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 4,4%, imalat sanayi sektörü 1,3% ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 3,2% azalış kaydetti.
Yıllık Değişim Oranları
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şu şekilde sıralanmaktadır:
- 2021: 12.4, 9.1, 16.9, 6.8, 4.7, 23.9, 9.9, 13.1, 8.6, 10.9, 13.1
- 2022: 12.3, 8.1, 9.4, 6.9, 8.1, 20.9, 0.1, 2.3, -1.7, 1.7, 2.3
- 2023: -8.8, 0.4, -1.3, 0.1, 18.1, 3.5, 5.1, 2.7, 22.3, 1.3, 11.1, 4.6, -0.7, 0.1, -5.4, -5.3