DOLAR
34,22 0,02%
EURO
37,53 -0,2%
ALTIN
2.876,58 -0,25%
BITCOIN
2.081.201,92 -0,66%

Ağustos Ayında Sanayi Üretim Endeksi Düştü

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksi ağustos ayında hem aylık hem de yıllık bazda azalış gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:29
Ağustos Ayında Sanayi Üretim Endeksi Düştü

Ağustos 2023 Sanayi Üretim Endeksi Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini duyurdu. Bu verilere göre, sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6, yıllık ise yüzde 5,3 azaldı.

Alt Sektörlerdeki Gelişmeler

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre 5,3 oranında azalma gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde:

  • Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü: 5,4% azaldı
  • İmalat sanayi sektörü: 5,4% azaldı
  • Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü: 1,6% oranında artış gösterdi

Aylık Verilerde Düşüş

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre 1,6% azaldı. Alt sektörler arasında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 4,4%, imalat sanayi sektörü 1,3% ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 3,2% azalış kaydetti.

Yıllık Değişim Oranları

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • 2021: 12.4, 9.1, 16.9, 6.8, 4.7, 23.9, 9.9, 13.1, 8.6, 10.9, 13.1
  • 2022: 12.3, 8.1, 9.4, 6.9, 8.1, 20.9, 0.1, 2.3, -1.7, 1.7, 2.3
  • 2023: -8.8, 0.4, -1.3, 0.1, 18.1, 3.5, 5.1, 2.7, 22.3, 1.3, 11.1, 4.6, -0.7, 0.1, -5.4, -5.3

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
GYODER'den Gayrimenkul Sektörü İçin Eğitim Atılımı
2
Ağustos 2024'te Ticaret Borsalarında Rekor Fındık İşlemi
3
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
4
Türkiye'de İş Gücü İstatistikleri Gelişiyor
5
Iğdır'da Lisanslı Depoculuk Açılışı Yapıldı
6
Rekabet Kurulu'ndan Haks Kimya'ya Cezai İşlem
7
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek