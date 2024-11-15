Dolar/TL 34,43 Seviyelerinde İşlem Görüyor: Ekonomi ve Piyasa Analizleri

Dolar/TL, güne yatayan bir başlangıç yaptıktan sonra 34,4250 seviyesinden işlem görüyor. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 34,3350'den tamamladı.

Saat 10.40 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,3 artışla 34,4250'den işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 36,3840'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazanarak 43,6810'dan satılmaktadır.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,6 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye muhtemel etkilerine dair soru işaretleri sürerken, Fed Başkanı Powell'ın para politikasındaki gevşemenin hızıyla ilgili belirttiği mesajlar, risk iştahını törpüledi.

Bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin kasım ayı sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 36,6347'den 35,7205'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7340'tan 42,7475'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurtdışında ABD'de sanayi üretimi gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 105,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.