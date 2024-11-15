Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ayakkabı Sektörünün Geleceğini Destekliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ayakkabı Sektörünün Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ayakkabı sektörünün temsilcilerini kabul ederek, sektörün uluslararası pazarlara erişimini ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlama çabalarını destekleyeceklerini duyurdu.

Görüşme Detayları ve Hedefler

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Ayakkabı ve Yan Sanayi İşletme Kooperatifi (AYMAKOOP), İstanbul Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (AYKOSAN) ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantıda, sektörün önemli gelişmeleri üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Bakan, ayakkabı sektörünün üretim ve istihdama sağladığı katkının yanı sıra, markalaşma ve ihracat alanında da önemli bir katma değer yarattığını vurguladı. Bolat, "Ayakkabı sektörümüzün dünyaya açılmasını ve dijital dönüşüme uyum sağlayacak proaktif adımlar atmasını destekliyoruz. Bakanlık olarak üreticilerimiz, esnafımız, ihracatçılarımız ve iş dünyamızla yakın koordinasyon içerisinde olmaya ve sektörlerimizin dile getirdiği sorunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.