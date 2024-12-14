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Marmaris'te 6. Uluslararası Yatçılık Sektörü Etkinliği Devam Ediyor

Marmaris'te düzenlenen 6. Uluslararası Yatçılık Sektörü etkinliği, deniz temizliği ve güvenlik konularında panellerle sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:11
Marmaris'te 6. Uluslararası Yatçılık Sektörü Etkinliği Devam Ediyor

Marmaris'te Yatçılık Sektörünün Kalbi Atıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen "Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği, ikinci gün oturumlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından 107 firma ve Türkiye'den 500 yat kaptanı buluşuyor.

Denizlerimizi Koruma Vurgusu

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen panellerde firma temsilcileri ve yat kaptanları, deniz temizliği, kaza anında hukuki işlemler, Muğla koylarının korunması, arama kurtarma, ilk yardım ile yangın ve kaza riskleri konularında görüş alışverişinde bulundu. Yusuf Ziya Karagöz, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada; "Üyelerimizin özverili çalışmalarıyla yatçılık sektörü temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Denizlerimiz mutlaka korunmalı ve geleceğe sağlıklı bir şekilde bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Karagöz, ayrıca etkinlik kapsamında, kaptan ve firma temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığını belirterek, denizlerin korunmasıyla ilgili önemli paneller düzenlendiğini ifade etti.

Bu yılki etkinlik, yarın sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği ikinci gün oturumlarıyla sürdü. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen programa dünyanın çeşitli ülkelerinden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği ikinci gün oturumlarıyla sürdü. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen programa dünyanın çeşitli ülkelerinden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katılıyor.

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