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Ağustos Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yılda Yüzde 2,6 Arttı

Ağustosta Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,6 artış gösterdi, sanayi sektörü ise düştü.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:18
Ağustos Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yılda Yüzde 2,6 Arttı

Ağustos 2023’te Çalışan Sayısında Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde ücretli çalışan sayısı ağustos ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında artış göstererek 15 milyon 883 bin 831 kişiye yükseldi. Geçen yıl ağustosta bu sayı 15 milyon 484 bin 782 olarak kaydedilmişti.

Sektörel Dağılımda Değişiklikler

Ağustos dönemine ilişkin verilerdeki detaylara bakıldığında, sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısında yıllık bazda %0,8’lik bir azalma yaşanırken, inşaat sektöründe %6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe ise %3,7 oranında bir artış gözlemlendi.

Aylık Verilerde İstikrar

Ağustos ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri genelinde ücretli çalışan sayısı aylık bazda aynı seviyede kaldı. Ancak detayları incelendiğinde, sanayi sektöründe %0,4 oranında bir düşüş yaşanırken, inşaat sektöründe %0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 oranında artış kaydedildi.

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