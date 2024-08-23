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Ağustos'ta Finansal Hizmetler Güven Endeksi Düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ağustosta 1,9 puan gerileyerek 156,8 seviyesine düştü.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:27
Ağustos'ta Finansal Hizmetler Güven Endeksi Düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi’nde Ağustos Ayı Düşüşü

Ağustos ayında, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) bir önceki aya göre 1,9 puan düşerek 156,8 seviyesine geriledi. Bu rapor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklandı.

Yapılan Anket Sonuçları

FHGE, finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına dayanmakta. Endeksi oluşturan soruların alt endekslerinde yapılan incelemelerde, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetler talebi ile gelecek 3 aylık hizmet talepleri azalma göstermiştir.

İş Durumu ve Hizmet Talebi Değerlendirmeleri

Yapılan değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki yorumlar zayıflarken, hizmet taleplerine dair artış beklentileri de düşüş göstermiştir. İstihdam durumuna ilişkin bildirimler ise daha olumlu bir seyir izlemiştir.

Sektör Bazında Değerlendirmeler

Ağustos 2024 itibarıyla, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler bazında incelendiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ile "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" sektörlerinde sırasıyla 1,9 ve 2,5 puanlık azalmalar yaşanırken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 7,3 puanlık artış görülmüştür.

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