Aile Bakanlığı’ndan 675 milyon TL nakit yardım! Dar gelirliler ev araba sahibi olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı milyonlarca lira destek ödemesi yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK 675 MİLYON TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara birçok farklı alanda sosyal destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Bakanlık Mayıs ayında ilk olarak aile destek paketi ödemelerini yatırdı. Destek ödemeleri sonrasında yaşlı maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri de hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Bakanlık güncel olarak evlenmek isteyen 450 çifte 67 milyon 500 bin TL destek ödemesi yapacak.





Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konu ile ilgili şunları söyledi; 'Pilot uygulamaya Adıyaman, Gaziantep, Islahiye, Nurdağı, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinden başlandı. Projede başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 sene geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi ödemesi yapılıyor. Fondan faydalanmak isteyen kişiler Bakanlık tarafından evlilik öncesi sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalanması, bununla beraber evlilik sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacağını da taahhüt etmesi gerekli. Başvuru yapan çiftlerden şimdiye kadar başvurusu onaylanan 2 bin 283 çift evlilik ve danışmanlık hizmeti almaya başladı. Eğitim programlarına katılarak 15-30 Nisan tarihlerinde nikahı gerçekleşen çiftlerin ödemeleri başladı. İlk olarak başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67.5 milyon TL destek verilecek.'