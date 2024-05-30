Bist 100
10.496,81 0%
DOLAR
32,26 0,12%
EURO
35,05 0,56%
ALTIN
2.423,96 0,6%

Aile Bakanlığı’ndan 675 milyon TL nakit yardım! Dar gelirliler ev araba sahibi olacak

Bakan açıkladı! Destek ödemeleri başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 15:18
Aile Bakanlığı’ndan 675 milyon TL nakit yardım! Dar gelirliler ev araba sahibi olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı milyonlarca lira destek ödemesi yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK 675 MİLYON TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara birçok farklı alanda sosyal destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Bakanlık Mayıs ayında ilk olarak aile destek paketi ödemelerini yatırdı. Destek ödemeleri sonrasında yaşlı maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri de hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Bakanlık güncel olarak evlenmek isteyen 450 çifte 67 milyon 500 bin TL destek ödemesi yapacak. 

450 çifte destek ödemesi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konu ile ilgili şunları söyledi; 'Pilot uygulamaya Adıyaman, Gaziantep, Islahiye, Nurdağı, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinden başlandı. Projede başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 sene geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi ödemesi yapılıyor. Fondan faydalanmak isteyen kişiler Bakanlık tarafından evlilik öncesi sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalanması, bununla beraber evlilik sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacağını da taahhüt etmesi gerekli. Başvuru yapan çiftlerden şimdiye kadar başvurusu onaylanan 2 bin 283 çift evlilik ve danışmanlık hizmeti almaya başladı. Eğitim programlarına katılarak 15-30 Nisan tarihlerinde nikahı gerçekleşen çiftlerin ödemeleri başladı. İlk olarak başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67.5 milyon TL destek verilecek.'

İLGİLİ HABERLER

Devlet bayram öncesi aileleri düşündü! 6.669 TL ödemenizi almak için hemen başvurun

Böyle kampanya 100 yılda bir gelir! 77.000 TL kredi tek tıkla hesabınızda

Meclis’e ulaştı Emekliye kurbanlık aldıracak tutarda bayram ikramiyesi gelebilir

PTT Bakanlık iş birliğiyle ödemeleriniz hazır! 1.200 TL yardımınız şipşak hazır

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

PTT Bakanlık iş birliğiyle ödemeleriniz hazır! 1.200 TL yardımınız şipşak hazır

Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere beklenmeyen jest! 5.000 TL öğrenci yardımları verilmeye başladı

Devlet bayram öncesi aileleri düşündü! 6.669 TL ödemenizi almak için hemen başvurun

Meclis’e ulaştı Emekliye kurbanlık aldıracak tutarda bayram ikramiyesi gelebilir

Aile Bakanlığı’ndan 675 milyon TL nakit yardım! Dar gelirliler ev araba sahibi olacak

Tüm ailelere 5 farklı ödeme yapıldı! Hesapları kontrol edelim

Kampanyasız sade promosyon bombası patladı! 3 asgari ücret ödenecek

Böyle kampanya 100 yılda bir gelir! 77.000 TL kredi tek tıkla hesabınızda

12 Haziran’da 2.000 TL ödemeniz hazır! Banka müşteriyi davet ediyor

İBAN’a para atmadan 10 defa düşünün! Uzman isimden korkutan haber

ATM’de sürekli işlem yapanlar dikkat! Bayram sonrası yeni dönem başlayacak

Faizsiz kredilerde yeni süreç başladı! En yüksek faizsiz kredinin adresi