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Yapay Zeka Destekli Yazılım Robotu ile Operasyonel Verimlilikte Devrim!

Kocaeli'deki teknoloji firması, yapay zeka destekli yazılım robotu geliştirdi ve Afrika ile Orta Doğu pazarına açılmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 14:58
Yapay Zeka Destekli Yazılım Robotu ile Operasyonel Verimlilikte Devrim!

Kocaeli'de Yapay Zeka Destekli Yazılım Robotu Geliştirildi

Kocaeli'de faaliyet gösteren bir teknoloji firması, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıran, müşteri deneyimini geliştiren ve iş süreçlerini hızlandıran yapay zeka destekli yazılım robotu geliştirdi.

Bilişim Vadisi'nden Destek Alan Girişim

Bilişim Vadisi bünyesinde 4 yıl önce faaliyete geçen firma, işletmelerin verimliliğini arttırmak için yapay zeka destekli robot yazılımı üzerinde çalışmaya karar verdi. Hızlandırma programlarından yararlanarak, 4 yıllık çalışmalar sonunda yazılım robotunu geliştirmeyi başardılar.

Yazılım Robotunun Özellikleri

Yeni nesil yazılım robotu, dijital asistan ile müşteri iletişimini güçlendiriyor, iş süreçlerini yönetiyor, veri toplama ve anlık bildirim sağlıyor. Ayrıca, tekrarlayan gündelik işlerin otomatikleşmesi ile hızlı ve etkili süreç yönetimi sunuyor.

İhracat Hedefleri

Türkiye'deki yapılanmasını tamamlayan firma, Afrika ve Orta Doğu pazarına açılma hazırlığı yapıyor. İki yıl içinde, her yıl 120 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Müşteri Deneyimi ve Stratejik Hedefler

Qsoft Bilişim firmasının kurucusu Murat Çim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal iş akışının robotlar tarafından yapılmasıyla çalışanların daha katma değerli işlere yönlendirileceğini belirtti. Ayrıca, dijital asistanların 7 gün 24 saat ulaşılabilir olduğunu vurguladı.

Afrika ve Orta Doğu Pazarı Stratejisi

Çim, Türkiye'deki büyük bir akaryakıt firmasının Afrika pazarındaki şubesi ile aktif görüşmeler içinde olduklarını aktararak, Dubai pazarının da firma için önemli bir hedef olduğunu ifade etti. Dubai'de ofis açma çalışmalarıyla Orta Doğu pazarında daha fazla varlık göstermeyi planladıklarını dile getirdi.

Bilişim Vadisi'nin Rolü

Bilişim Vadisi'nin firmalarına sağladığı en önemli katkının mentörlük olduğunu vurgulayan Çim, şirketin tamamen yerli ve milli teknolojilerle ürün geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji firması, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıran...

Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji firması, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıran, müşteri deneyimini geliştiren ve iş süreçlerini hızlandıran yapay zeka destekli yazılım robotu geliştirdi. Qsoft Bilişim firmasının kurucusu Murat Çim, geliştirdikleri yapay zeka robotuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji firması, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıran...

Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji firması, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıran, müşteri deneyimini geliştiren ve iş süreçlerini hızlandıran yapay zeka destekli yazılım robotu geliştirdi. Qsoft Bilişim firmasının kurucusu Murat Çim, geliştirdikleri yapay zeka robotuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

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