Düzce'den Kedi Köpek Maması İhracatı: Bin 117 Ton 495 Kilo

Düzce'de ilk kez ihracata giren kedi ve köpek mamaları sekiz ayda toplam bin 117 ton 495 kilo olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:56
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin ihracat kalemine bu yıl giren kedi köpek maması ihracatı, sekiz ayda bin 117 ton 495 kilo olarak gerçekleşti.

Düzce’de ihracat kalemleri arasında fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerinin yanı sıra bu yıl ilk kez kedi ve köpek maması da yer aldı. İlden ihraç edilen kedi ve köpek mamaları bin tonu geçti.

Aylık İhracat Dağılımı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında 171,250 ton, eylül ayında 153,645 kilo, ekim ayında 190 ton olmak üzere toplam bin 117 ton 495 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Düzce’de ihracat kalemleri her geçen yıl artıyor.

