Düzce'den Kedi Köpek Maması İhracatı: Bin 117 Ton 495 Kilo

Düzce'den Kedi Köpek Maması İhracatı Bin 117 Ton 495 Kiloye Ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin ihracat kalemine bu yıl giren kedi köpek maması ihracatı, sekiz ayda bin 117 ton 495 kilo olarak gerçekleşti.

Düzce’de ihracat kalemleri arasında fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerinin yanı sıra bu yıl ilk kez kedi ve köpek maması da yer aldı. İlden ihraç edilen kedi ve köpek mamaları bin tonu geçti.

Aylık İhracat Dağılımı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında 171,250 ton, eylül ayında 153,645 kilo, ekim ayında 190 ton olmak üzere toplam bin 117 ton 495 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Düzce’de ihracat kalemleri her geçen yıl artıyor.

DÜZCE'NİN İHRACAT KALEMİNE BU YIL GİREN KEDİ KÖPEK MAMASI İHRACATI SEKİZ AYDA BİN 117 TON 495 KİLO GERÇEKLEŞTİ.