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ÇAYKUR 1500 Mevsimlik İşçi Alıyor! Başvurular Başladı

ÇAYKUR, 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları açtı. Detaylar ve başvuru süreci haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:01
ÇAYKUR 1500 Mevsimlik İşçi Alıyor! Başvurular Başladı

ÇAYKUR'dan 1500 Mevsimlik İşçi Alımı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR Rize İl Müdürlüğü'ne gelerek kayıt yaptırabiliyor.

Başvuru Detayları

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, başvurular İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de gerçekleştirilebilir. Başvuru süreci 13 Mayıs Salı günü saat 23.59a kadar devam edecektir.

Kura Çekimi Tarihi

Kura çekiminin ise 22 Mayıs Perşembe günü yapılacağı bildirilmektedir. İş arayanlar için bu fırsat, önemli bir istihdam kapısı açıyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları başladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları başladı.

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