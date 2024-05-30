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Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere beklenmeyen jest! 5.000 TL öğrenci yardımları verilmeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal destek ödemeleri kapsamında engelliler ve yaşlılar gibi ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürürken, yeni bir yardım ödemesini de öğrencilere sağlayacağını duyurdu. İşte öğrencilere yönelik ulaşım desteği ödemesinin ayrıntıları...

Yayın Tarihi: 30.05.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 16:44
Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere beklenmeyen jest! 5.000 TL öğrenci yardımları verilmeye başladı

Bakanlık, dar gelirli vatandaşlar ve sosyal bakım ihtiyacı olanlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yaşlılar ve engellilere her ay düzenli olarak maaş ödemeleri yapan bakanlık, şimdi de öğrencilere ekonomik destek sağlayacağını açıkladı. Bu yeni yardım, şehir dışında eğitim gören öğrencilere toplamda 5 bin TL sosyal yardım ödemesi olarak duyuruldu.

ULAŞIM DESTEĞİ DETAYLARI VE ŞARTLARI

ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ailelerinin yanına dönmek isteyen öğrencilere ulaşım desteği sağlayacak. Bu destek kapsamında, yılda iki kez gidiş ve iki kez dönüş olmak üzere öğrencilerin hesaplarına para yatırılacak. Böylece öğrencilerin memleketlerine dönüş masrafları karşılanmış olacak. Devlet tarafından sağlanan bu ulaşım desteği 5 bin TL olarak belirlenirken, tek yön bilet için üst limit ise 1.250 TL olarak açıklandı.

Bu ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı şartlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Başka bir şehirde eğitim görüyor olmak.

Şartları karşılayan öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını yaparak bu ulaşım desteğinden yararlanabilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlar kapsamında öğrencilere önemli bir destek sunuyor. Şehir dışında eğitim gören öğrencilere yönelik bu ulaşım desteği, öğrencilerin bayram öncesi ailelerine kavuşmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bakanlık, sunduğu bu ekonomik destekle, dar gelirli vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Bu destek, öğrenciler için önemli bir katkı sağlayarak, eğitim hayatlarını ve aileleriyle olan bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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