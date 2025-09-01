DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

AJet'ten Avrupa uçuşlarında fazla bagaj ve koltuk indirimi

AJet, Avrupa hatlarında 15 Eylül'e kadar Türkiye varışlı/çıkışlı uçuşlarda fazla bagaj ve standart koltuk seçimi indirimi uyguluyor; yalnızca AJet.com ve mobil uygulamada.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:15
AJet'ten Avrupa uçuşlarında fazla bagaj ve koltuk indirimi

AJet'ten Avrupa seferlerine özel fazla bagaj ve koltuk indirimi

AJet, Avrupa hatlarında gerçekleştirdiği seferlerde yolculara yönelik yeni bir ücret indirimi duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya, bilet alımı yapan yolcular için sınırlı süreyle geçerli olacak.

Kampanya detayları

Şirket açıklamasında, fazla bagaj ücretinin 10 kilograma kadar 5 avro, 20 kilograma kadar 9 avro olarak belirlendiği belirtildi.

Standart koltuk seçimleri ise 5 dolardan satışa sunuluyor.

Geçerlilik ve rezervasyon koşulları

İndirim, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli. Kampanya, 15 Eylül'e kadar tüm Avrupa hatlarında Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuşları kapsıyor.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MARS - CJ ENM Rekabet Soruşturması Taahhütle Sonlandırıldı
2
Teksas-Türkiye İş Forumu: Enerji Alanında Stratejik İşbirliği Vurgusu
3
Çin Sanayi Sektöründe 2024'te Karlar Yüzde 3,3 Düştü
4
2024'te Bursa, Otomobil Üretiminde Zirvede: 434 Bin Araç Üretildi
5
Mobilya Sektöründe İhracat Hedefi 9 Milyar Dolar
6
ÇOMÜ'de Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu: Ezine peyniri hedefte
7
AJet'ten Avrupa uçuşlarında fazla bagaj ve koltuk indirimi

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu