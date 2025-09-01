AJet'ten Avrupa uçuşlarında fazla bagaj ve koltuk indirimi

AJet'ten Avrupa seferlerine özel fazla bagaj ve koltuk indirimi

AJet, Avrupa hatlarında gerçekleştirdiği seferlerde yolculara yönelik yeni bir ücret indirimi duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya, bilet alımı yapan yolcular için sınırlı süreyle geçerli olacak.

Kampanya detayları

Şirket açıklamasında, fazla bagaj ücretinin 10 kilograma kadar 5 avro, 20 kilograma kadar 9 avro olarak belirlendiği belirtildi.

Standart koltuk seçimleri ise 5 dolardan satışa sunuluyor.

Geçerlilik ve rezervasyon koşulları

İndirim, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli. Kampanya, 15 Eylül'e kadar tüm Avrupa hatlarında Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuşları kapsıyor.