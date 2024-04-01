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Akaryakıt almadan bunu yapan 175 TL para iadesi alacak! Az önce SMS ile bildirildi

Ziraat Bankası, akaryakıt harcamalarınızı avantaja çevirmeniz için heyecan verici bir kampanya başlatıyor! 175 Türk Lirası kazanma fırsatı sunan bu kampanya, Bankkart sahiplerine 16 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında kapılarını açıyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 01.04.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 10:22
Akaryakıt almadan bunu yapan 175 TL para iadesi alacak! Az önce SMS ile bildirildi

Yüksek akaryakıt fiyatlarıyla başa çıkmak, sürücüler için her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu zorlu dönemde, bankaların sunduğu avantajlı kampanyalar ise sürücülerin yüzünü güldürüyor. Özellikle Ziraat Bankası'nın başlattığı özel kampanya, dikkatleri üzerine çekiyor ve akaryakıt harcamalarını avantaja dönüştürmeyi hedefliyor.

Ziraat Bankası'nın cömert kampanyası, Bankkart sahiplerine yönelik olarak sunuluyor. Kampanya, belirli şartları sağlayan müşterilere 175 Türk Lirası'na varan bir kazanç fırsatı sunuyor. Detaylara göre, anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında, Bankkart POS cihazları aracılığıyla yapılan 750 Türk Lirası ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz harcamalarında, müşterilere 175 Türk Lirası değerinde Bankkart Lira verilecek. Kampanyanın son katılım tarihi ise 31 Mart olarak belirlenmiş durumda.


YAKIT HARCAMALARINA ÖZEL175 TÜRK LİRASI KAZANMA FIRSATI!

YAKIT HARCAMALARINA ÖZEL175 TÜRK LİRASI KAZANMA FIRSATI!

Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarını sevindirecek muhteşem bir destek sunuyor! 16 Şubat ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu özel kampanya, Bankkart sahiplerine çeşitli avantajlar sağlayacak. Kampanyadan yararlanmak için Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr internet sitesini ziyaret etmeniz yeterli olacak.

Bu özel fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, tüm alışveriş işlemlerinizi Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS'undan gerçekleştirmek. Aynı gün içinde tek seferde yapacağınız 750 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerinizden biri, bu avantajlı kampanyadan sizin de payınıza düşen kazancı sağlayacak.

Kazandığınız Bankkart Liraları, hesap kesim tarihine kadar istediğiniz zaman anlaşmalı üye işyerlerinde harcayabilirsiniz. Ayrıca, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business kart sahipleri de kredi kartı ve banka kartı özellikleriyle bu kampanyadan faydalanma şansına sahipler.

Kampanyaya katılım sadece asıl kart sahipleri tarafından yapılabilmekte ve ek kartlar ile yapılan harcamalar, asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilmekte. Kazanılan Bankkart Liraların, 5 Nisan 2024 tarihinde kart sahibi müşterilerinin banka hesaplarına yüklenmesi planlanıyor.

Ancak, kampanya detaylarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor. Bankkart Lira ile yapılan alışverişler, iptal veya iade işlemleri ve Bankkart Ücretsiz kartlar ile yapılan işlemler, bu kampanyaya dahil değil. Eğer kampanya döneminde yapılan işlemler iade veya iptal edilirse, verilen Bankkart Lira geri alınacak ve müşterinin Kumbara’sında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar, hesap özetine borç olarak yansıtılacak.

Ziraat Bankası'nın bu benzersiz kampanyasıyla, yakıt harcamalarınızı avantaja çevirme şansını kaçırmayın! Kampanyadan yararlanmak için belirtilen tarihler arasında katılım sağlayabilirsiniz. Siz de Ziraat Bankası müşterisiyseniz, bu fırsatı değerlendirmek için acele edin!

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