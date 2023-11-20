Akaryakıt fiyatları değişti! Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

20 Kasım Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşen akaryakıt fiyat güncellemeleri, sürücülerin ekonomik dengelerini bir kez daha sarsarak gündeme oturdu. Dolar kuru dalgalanmaları ve uluslararası olayların etkisiyle artan benzin, motorin ve LPG fiyatları, sürücülerin günlük yaşamlarını etkileyen önemli bir mali faktör haline gelmeye devam ediyor. Artan dolar kuru etkisiyle birlikte, yakıt fiyatlarındaki rekor seviyeler, sürücülerin ekonomik zorluklarına yeni bir katkıda bulundu. Özellikle seçim sonrası yüksek dolar kuru ve ÖTV zamları, motorin ve benzin fiyatlarında önemli artışlara neden oldu. Brent petrol fiyatları 76 dolar seviyelerine kadar düşmüş olmasına rağmen, İsrail-Hamas çatışması nedeniyle dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti.







İstanbul, Ankara ve İzmir'de 20 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen akaryakıt fiyat güncellemelerine göre, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı 34.50 TL, motorin litre fiyatı 37.50 TL, ve LPG litre fiyatı 18.15 TL olarak belirlendi. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise benzin litre fiyatı 34.55 TL, motorin litre fiyatı 37.56 TL, ve LPG litre fiyatı 18.18 TL oldu. Ankara'da benzin litre fiyatı 35.15 TL, motorin litre fiyatı 38.31 TL, ve LPG litre fiyatı 18.22 TL olarak güncellendi. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 35.25 TL, motorin litre fiyatı 38.80 TL, ve LPG litre fiyatı 18.27 TL olarak belirlendi. Bu güncellemelerle birlikte, sürücülerin akaryakıt masrafları bir kez daha değişiklik gösterdi.

Gece yarısı gerçekleşen zamlarla birlikte, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakaları, Ankara ve İzmir'de güncellenen akaryakıt fiyatları, sürücülerin cebini bir kez daha yakından ilgilendiriyor. Bu sürekli dalgalanan fiyatlar, ekonomik belirsizliklerle baş etmeye çalışan sürücülere yeni zorluklar getiriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, siyasi olaylar ve petrol piyasasındaki değişimlerle yakından ilişkilidir, bu da sürücülerin gelecekteki harcamalarını belirsiz kılıyor.