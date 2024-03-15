Akaryakıt fiyatlarına çifte zam ayarı! Benzin, motorin, LPG alanların dünyası başına yıkılacak!

Gece saatlerinde sektör kaynaklarından gelen çifte zam uyarısı, araç sahiplerini endişelendirdi. 15 Mart Cuma 2024 itibarıyla benzin ve motorine peş peşe zam yapıldı. İşte detaylar:

Benzin grubuna litre başına 1 Türk Lirası 53 kuruşluk bir zam uygulandı. Motorin grubu için ise litre başına 1 Türk Lirası 10 kuruşluk bir zam geldi.

Bu çifte zamın ardından, 15 Mart 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi:





BENZİN VE MOTORİNE GECE YAPILAN ÇİFTE ZAM! İŞTE 15 MART 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI





Son zamlarla birlikte, 15 Mart 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatları önemli bir artış gösterdi. İşte detaylar:

İstanbul'da, bir litre benzin 42 Türk Lirası 06 kuruşa, motorin ise 41 Türk Lirası 83 kuruşa satılmaktadır.

Ankara'da ise zamlı benzin litre fiyatı 42 Türk Lirası 78 kuruş, motorin litre fiyatı ise 42 Türk Lirası 63 kuruş olarak belirlenmiştir.

İzmir'de benzin litre fiyatı 43 Türk Lirası, motorin ise 42 Türk Lirası 83 kuruş olarak işlem görmektedir.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanması

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, çeşitli faktörlerin etkisi altında belirlenir. Bunlar arasında en önemlileri, Brent petrol ve dolar kurundaki değişimlerdir. Ancak fiyat belirleme süreci, daha karmaşık bir yapıya sahiptir:

Gümrüksüz rafineri fiyatı: ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirlenir.

Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanması: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirlenir.

Bu süreçlerin ardından, akaryakıt fiyatları belirlenir ve halka yansıtılır. Ancak belirtilmelidir ki, bu fiyatlar uluslararası piyasalardaki değişikliklere bağlı olarak sürekli olarak güncellenmektedir.

Bu bilgiler ışığında, akaryakıt fiyatlarının nasıl oluştuğu ve nelerden etkilendiği konusunda daha fazla bilgi sahibi olduk. Güncel gelişmeleri takip etmeye devam edin!