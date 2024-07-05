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Akaryakıt ve sigara fiyatları ceplere alev aldıracak! ÖTV zammı kesinleşti: Yeni fiyatlar belli oldu

Kullanılan üç kalemin beyan edilen enflasyona göre otomatik olarak artması beklenmekte. Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 20 civarında artacak. Böyle bir durum otomatik olarak akaryakıt, alkollü içki ile sigara fiyatlarının bu oran üzerinden artmasına neden olmaktadır.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 21:50
Akaryakıt ve sigara fiyatları ceplere alev aldıracak! ÖTV zammı kesinleşti: Yeni fiyatlar belli oldu

TÜİK'in yılın ilk altı ayı enflasyon verilerini yayınlamasının ardından akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV'nin artması beklenmekte.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladığında benzin, sigara ve alkollü içecekler gibi ÖTV'de artış olduğunu ortaya koydu. Benzin fiyatına 2,21 TL zam geldi; Bir paket sigaraya 7-10 lira zam geleceği söyleniyor.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAM

TÜİK'in açıkladığı verilerde altı aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğu görüldü. Geçtiğimiz Temmuz ayında alınan sabit yakıt ÖTV'sinin üretici enflasyonuna göre altı ayda bir artırılması kararı doğrultusunda motorine ve benzine de aynı oranda zam yapıldı.

Akaryakıt ve sigara fiyatları ceplere alev aldıracak

YENİ ZAM ORANLARI

Motorinde 8,86 lira, benzinde 9,45 lira ve otogazda 7,26 lira olan sabit ÖTV oranları yüzde 19,49 oranında artırıldı. Litre başına sabit ÖTV miktarı benzinde 11,29 liraya, motorinde 10,59 liraya, otogazda ise 8,67 liraya çıktı. Yüzde 20 ilave KDV ile motorin 2 lira 7 kuruş, benzin 2 lira 20 kuruş, otogaz ise 1 lira 70 kuruş daha pahalı hale geldi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL FİYATLAR

Benzin litre fiyatı, yapılan artışın ardından İstanbul'da 44,69 liraya Ankara'da 45,69 liraya, İzmir'de ise 46,05 liraya yükseldi.

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 44,60 liraya, Ankara'da 45,63 liraya, İzmir'de ise 46,00 liraya çıktı.

SİGARA NE KADAR ZAMLANIYOR?

ÖTV nedeniyle sigaraya yapılan zamların ardından en ucuz markaya 7-10 lira zam yapılması gündemde. Güncel sigara satış fiyatları, üreticilerin yenilenen fiyat listelerini yayınlaması sonrasında belli olacak.

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