Akaryakıta okkalı zam geliyor: 20 TL'yi geçecek

Araç sahiplerine kötü haberler peş peşe veriliyor! Yeni zam kapıda! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ SAHİPLERİNE YENİ ZAM HABERİ

TÜİK tarafından paylaşılan son verilere göre 2023 senesi ikinci yarısı Yİ-ÜFE oranı yüzde 25.6 olarak belirlendi. Akaryakıttan alınan ÖTV oranları da aynı oranda yükseltildi. 3 Ocak tarihi itibariyle LPG fiyatlarına 1 TL ÖTV artışı yapıldı. İstanbul ilinde LPG fiyatları 20 TL'ye yaklaştı.





Gelen son haberlere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 37 kuruş daha zam yapılacak. Güncel olarak akaryakıt fiyatları illere göre şu şekilde;

-İstanbul 1 litre benzin 36.78 TL, 1 litre motorin 38.93 TL, 1 litre LPG 19.73 TL

-Ankara 1 litre benzin 37.50 TL, 1 litre motorin 36.69 TL, 1 litre LPG 19.89 TL

-İzmir 1 litre benzin 37.69 TL, 1 litre motorin 39.91 TL, 1 litre LPG 19.91 TL.