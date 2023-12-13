Akaryakıta peş peşe indirim! İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim gelmeye devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM

Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını yakından araştırmaya devam ediyor. Brent petrolün 80 doların altına düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da peş peşe indirimler gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 1 TL 30 kuruş indirim yapılmıştı. Araç sahipleri indirimleri yakından takip ederken motorin fiyatlarına 88 kuruş indirim daha geldi. Güncel olarak benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ülkemizde akaryakıt fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu payı eklendikten sonra fiyatlar belirleniyor. Hesaplama sonrasında KDV hariç fiyatlar ortaya çıkıyor. Güncel olarak akaryakıt fiyatları şu şekilde;





-Petrol Ofisi Fiyat Listesi

Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 34.61 TL, İstanbul Avrupa Yakası 34.56 TL, Ankara 35.29 TL, İzmir 35.43 TL.

LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 18.16 TL, İstanbul Avrupa Yakası 18.63 TL, Ankara 18.50 TL, İzmir 18.27 TL.

Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 35.48 TL, İstanbul Avrupa Yakası 35.42 TL, Ankara 36.10 TL, İzmir 36.32 TL.

-BP Fiyat Listesi

Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 34.53 TL, İstanbul Avrupa Yakası 34.58 TL, Ankara 35.28 TL, İzmir 35.42 TL.

LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 18.12 TL, İstanbul Avrupa Yakası 18.59 TL, Ankara 18.49 TL, İzmir 18.34 TL.

Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 35.37 TL, İstanbul Avrupa Yakası 35.43 TL, Ankara 36.05 TL, İzmir 36.29 TL.

-Shell Fiyat Listesi

Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 34.39 TL, İstanbul Avrupa Yakası 34.44 TL, Ankara 35.09 TL, İzmir 35.26 TL.

LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 18.89 TL, İstanbul Avrupa Yakası 18.89 TL, Ankara 18.93 TL, İzmir 18.71 TL.

Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 35.37 TL, İstanbul Avrupa Yakası 35.43 TL, Ankara 36.08 TL, İzmir 36.33 TL.

-Opet Fiyat Listesi

Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 34.38 TL, İstanbul Avrupa Yakası 34.43 TL, Ankara 35.06 TL, İzmir 35.17 TL.

Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 35.41 TL, İstanbul Avrupa Yakası 35.48 TL, Ankara 36.09 TL, İzmir 37.17 TL.

-Total Fiyat Listesi

Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 34.5 TL, İstanbul Avrupa Yakası 34.55 TL, Ankara 35.02 TL, İzmir 35.32 TL.

LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 18.15 TL, İstanbul Avrupa Yakası 18.6 TL, Ankara 18.69 TL, İzmir 18.31 TL.

Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası 35.37 TL, İstanbul Avrupa Yakası 35.43 TL, Ankara 36.05 TL, İzmir 36.28 TL.