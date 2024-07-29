Akbank'tan 2024 için Önemli Kredi Desteği

Akbank'tan Türk Ekonomisine Kredi Desteği

Akbank, 2024 yılının ilk yarısında toplam 1 trilyon 461 milyar lira kredi desteği sağlamayı hedefliyor. Bu tutarın 1 trilyon 182 milyar lirası nakdi olacak. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın Türk ekonomisine ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Küresel Ekonomik Görünüm ve Türkiye'nin Adımları

Gür, süregelen jeopolitik gerilimler ve yüksek faiz oranlarına rağmen 2024 yılının ilk yarısında küresel ekonomik görünümde önemli iyileşmeler görüldüğünü belirtti. Türkiye'de de atılan adımların, cari açıktan ülke risk primine kadar pek çok alanda olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Finansal Performans ve Hedefler

Kaan Gür, Akbank’ın toplam mevduatının 1 trilyon 463 milyar lira, aktiflerinin ise 2 trilyon 291 milyar lira seviyesine ulaştığını aktararak, güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranlarıyla reel sektörün büyümesine destek olmaya devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, bankanın yılın ilk yarısında 24 milyar 104 milyon lira konsolide net kâr elde ettiğini duyurdu.

Teşekkür Mesajı

Gür, öncelikle çalışma arkadaşlarına ve tüm paydaşlarına, başta müşteriler olmak üzere, Akbank’a duyulan güven için teşekkür etti.