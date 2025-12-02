Akbank'tan Dünyanın İlk Dijital Cinsiyet Eşitliği Tahvili: IFC'ye DNN İhracı

Akbank, dünyanın ilk dijital cinsiyet eşitliği tahvilini DNN olarak IFC'ye ihraç etti; işlem 5 yıl, 100 milyon USD ve kadınların finansmanına ayrılacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:01
İşlem ve Altyapı

Akbank, dünyanın ilk dijital cinsiyet eşitliği tahvilini Digitally Native Notes (DNN) olarak Uluslararası Finans Kurumu (IFC)'ye ihraç ettiğini duyurdu. Euroclear'ın teyidine göre işlemde Citi aracı kurum (dealer) ile ihraç ve ödeme ajansı (issuing and paying Agent) olarak görev yaptı ve Euroclear'ın Dijital Finansal Piyasa Altyapısı (D-FMI) kullanıldı.

Bu altyapı; Dağıtık Defter Teknolojisi (Distributed ledger technology, DLT) ile merkezi olmayan kayıtların güvenli şekilde tutulmasını sağlıyor. DLT tabanlı D-FMI, tahvil ihracı operasyonlarını kolaylaştırarak işlem süresini kısaltıyor; böylece ihraç edilen tahvilin, işlemin fiyatlandırıldığı gün içerisinde takası gerçekleşebiliyor.

Fonların Kullanım Amacı

Açıklamaya göre işlem 5 yıl vadeli ve 100 milyon ABD doları tutarında gerçekleşti. Elde edilen kaynak, Türkiye'de kadınlar için finansal fırsatların geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde kullanılacak. Fonlar, kadınlara ait KOBİ'lerin finansmanı ile kadınlara yönelik konut kredilerinin desteklenmesi başta olmak üzere, kadınların finansmana erişimini artırmayı amaçlayan projelere tahsis edilecek.

Akbank'ın Değerlendirmesi

Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk dijital tahvil ihracımızın, bankamızın finansal teknolojileri benimseme ve sermaye piyasalarında yenilikçi çözümlere öncülük etme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Blockchain altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen bu işlem, hem teknolojik bir atılım hem de özünde sosyal etki barındıran bir finansman modeli. Elde edilen fonları kadın KOBİ’lere ve kadınlara kullandırılan konut kredilerinin finansmanına yönlendirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik güçlenmeye olan bağlılığımızı ileri taşıyoruz. IFC’nin dijital tahvilimize yatırımı, ileri dijital çözümleri anlamlı bir sosyal etkiyle birleştirme vizyonumuza güçlü bir destek niteliği taşıyor ve ekonomimizde kalıcı bir dönüşümü destekliyor".

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde