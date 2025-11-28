Akbank Ticari AKON ile Şahıs Şirketlerine Dakikada Taşıt Kredisi

Akbank’ın KOBİ müşterilerine sunduğu Ticari AKON Sistemi, taşıt kredi süreçlerini sadeleştirerek finansmana erişimi kolaylaştırıyor. Açıklamaya göre şahıs şirketleri, minimum belgeyle ve dakikalar içinde kredi kullanabilecek.

Süreç ve avantajlar

AKON Taşıt Kredisi Sistemi, uçtan uca dijital bir süreçle, anlaşmalı AKON bayileri üzerinden kredi başvurusu yapılmasına imkan tanıyor. Bayiler ile bankanın dijital kanal altyapısı arasındaki entegrasyon sayesinde süreç hızlı, güvenli ve belge yükü az bir şekilde tamamlanıyor. Böylece müşteriler zaman kaybetmeden araç sahibi olurken operasyonel yükleri azalarak işlerine odaklanabiliyor.

Akbank'tan değerlendirme

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye ekonomisinin üretim gücünün önemli bölümünü üstlenen şahıs şirketlerinin hızlı, kolay ve güvenilir finansmana erişimi büyük önem taşıyor. Bu bilinçle geliştirdiğimiz Ticari AKON Sistemi ile müşterilerimizin krediye ulaşma deneyimini yeniden tasarladık. Bayi ekranları üzerinden dakikalar içinde tamamlanan süreç hem yatırım kararlarını hızlandırıyor hem de ticari hayatın dinamizmine uyum sağlıyor. Akbank olarak KOBİ’lerimizin ve tüm ticari işletmelerimizin büyüme yolculuklarında yanında olmaya, dijital çözümlerimizle işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Hedefler

Banka, Ticari AKON ile ticari taşıt kredisi pazarındaki dijital dönüşümü hızlandırmayı, KOBİ’lerin nakit akışlarını planlamalarını ve yatırımlarını zamanında hayata geçirmelerini desteklemeyi hedefliyor.

AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPER BEKTAŞ