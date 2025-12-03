Akbank ve Arya Yatırım: Yatırıma Hazırlık Programı 2. Dönem Mezunları

Akbank ve Arya Yatırım: Yatırıma Hazırlık Programı 2. dönem mezuniyet töreni

Akbank ve Arya Yatırım Platformu iş birliğiyle düzenlenen Yatırıma Hazırlık Programı'nın ikinci dönemi, 2 Aralık'ta gerçekleştirilen mezuniyet etkinliğiyle sona erdi. Programa kabul edilen 16 girişim, yatırımcılarla buluşma öncesi kritik yetkinlikleri derinlemesine geliştirme fırsatı buldu.

Program içeriği ve hedefi

İlk yatırımını almaya veya bir sonraki yatırım turlarına hazırlanan girişimciler için tasarlanan program; finansal modelleme, yatırımcı sunum teknikleri, değerleme, yatırım simülasyonları, müzakere ve ayrıntılı analizler gibi alanlarda uygulamalı eğitim ve mentorluk desteği sundu. Beş modülden oluşan yapı, ihtiyaca yönelik yaklaşımıyla öne çıktı.

Kapanış etkinliği ve mezun sunumları

Kapanışta mezun girişimciler, Akbank ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri, fikir önderleri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Etkinlikte öne çıkan ilk 10 girişimci sahnede sunum yapma imkânı buldu; bu ekipler yatırım öncesi derinlemesine analiz sürecinde danışmanlık ve yatırımcı buluşmalarına katılma hakkı kazandı.

Kurumsal mesajlar

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş programın amaçlarını şöyle özetledi: "Girişimcilik, Türkiye ekonomisinin yarınına yön verecek en güçlü alanlardan biri. Bu bilinçle Akbank olarak girişimcilerin stratejik yol arkadaşı olmayı önceliklendiriyoruz. Arya Yatırım Platformu ile yürüttüğümüz Yatırıma Hazırlık Programı da bu yaklaşımın somut bir örneği. Burada girişimcilere yatırım süreçlerine kapsamlı biçimde hazırlanabilecekleri, gerçek yatırımcı simülasyonlarıyla deneyim kazanabilecekleri, güçlü bir ağa erişebilecekleri bir platform sunuyoruz. İhtiyaca yönelik tasarlanmış programlarla, girişimleri fikir aşamasından ölçeklenme, büyüme ve yurt dışına açılma süreçlerine dek her adımda desteklemeye devam edeceğiz"

Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter ise iş birliğinin ekosisteme etkisini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu iş birliği, girişimcilere yalnızca eğitim sunan bir model değil; yatırım sürecine yönelik kararlarını hızlandıran, işlerini yeniden değerlendirmelerine imkân tanıyan stratejik bir zemin oluşturuyor. 2024 ve 2025 yılı boyunca yürüttüğümüz programlar, girişimcilerin gerçek ihtiyaçlarına temas eden, sonuç odaklı bir gelişim yaklaşımını ortaya koydu. Bugün çok sayıda girişimin yatırımcı görüşmelerine daha net, daha hazırlıklı ve daha ölçeklenebilir iş modelleriyle girdiğini görmek, yapılan çalışmanın etkisini açıkça gösteriyor. Akbank ile kurduğumuz bu güçlü yapıyı daha da geliştirerek girişimcilerin büyüme yolculuklarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

İki yılda sağlanan destek ve ekosistem

Akbank ve Arya Yatırım Platformu, son iki yılda toplam 12 programı tamamlayarak 500'ün üzerinde girişimciye destek verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiziksel atölyeler ile diğer illerden katılımcılar için online formatta yürütülen etkinlikler; girişimci akademisi ve mentor check-up gibi yenilikçi uygulamalarla kapsayıcı bir gelişim ortamı sağlandı. Bugüne kadar Yatırıma Hazırlık Programı'na kabul edilen 33 girişim yatırımcı görüşmelerine stratejik olarak hazır hale getirildi.

Akbank'ın sunduğu destek paketleri

Banka, teknoloji girişimcilerine yönelik Teknogirişim Paketi ile kuruluştan globalleşmeye kadar geniş bir destek ekosistemi sunuyor. Paket kapsamında kira ödemelerinde chip-para desteği, sanal POS'ta avantajlı komisyon, özel maaş anlaşmaları, hibe ve fonlara özel teminat mektubu oranları, TÜBİTAK BiGG girişimlerine chip-para desteği ve ücretsiz para transferi gibi imkanlar bulunuyor. Kredi süreçleri, girişimlerin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanarak iş planına dayalı kredi değerlendirmesiyle yürütülüyor.

Bankacılık dışı hizmetlerde ise şirket kuruluşu, dijital pazarlama, ödeme altyapısı, hibe danışmanlığı ve hukuk desteği indirimli fiyatlarla sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Girişimci Müşteri İlişkisi Yöneticileri ile danışman bankacılık modeli kapsamında girişimcilere bire bir hizmet veriliyor.

Uçtan uca destek: yatırım, mentorluk ve görünürlük

Akbank, uçtan uca servis modelinde banka, yatırım, mentorluk ve networkü bir araya getiriyor. Yatırım tarafında Ak Portföy'ün 20 milyon dolarlık girişim sermayesi fonu, mentorluk ve network desteğinde ise Arya Yatırım Platformu iş birliği ile girişimciler destekleniyor. Programa katılan girişimlere finansmanın ötesinde iş birliği, pazarlama ve tanıtım desteği sağlanıyor; bankanın YouTube kanalında yayımlanan "KOBİ’den Söylemesi" serisi, podcast ve özel tanıtım destekleri ile girişimci hikâyelerinin görünürlüğü artırılıyor.

AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPER BEKTAŞ (SOLDA) VE ARYA YATIRIM PLATFORMU KURUCUSU AHU SERTER (SAĞDA)