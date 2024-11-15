Akdeniz Bölgesi'nde 2030 için 1 Teravat Yenilenebilir Enerji Hedefi

2030'a Kadar 1 Teravat Hedefi

Akdeniz bölgesindeki ülkelerde kurulması planlanan 1 teravat yenilenebilir enerji kapasitesi, yaklaşık 700 milyar dolarlık bir yatırım potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bu hedef, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) etkinliklerinde tanıtıldı.

Yenilenebilir Enerjide Ortak Hedef

Yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek olan Akdeniz bölgesi için oluşturulan TeraMed girişimi, 2030'a kadar bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Geçen yıl Dubai'de yapılan COP28'de, ülkeler global yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar 3 katına çıkarma taahhüdünde bulunmuştu. Bu taahhüt, 2022 yılındaki 3,4 teravattan, 2030 yılında 11 teravata çıkmayı öngörüyor.

Adil Enerji Geçişinin Desteklenmesi

TeraMed girişimi ile belirlenen 1 teravat hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgedeki kurulumunu hızlandırmayı, enerji güvenliğini artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu hedefin gerçekleştirilmesiyle güneş ve rüzgar endüstrilerinde 3 milyon yeni iş imkanı oluşturulması bekleniyor.

TeraMed ve Bölgesel İş Birlikleri

İtalyan bağımsız iklim değişikliği düşünce kuruluşu ECCO'nun Akdeniz ve Küresel Strateji Direktörü Giulia Giordano, bu hedefin COP28'de ortaya konulan global hedeflerin ilk bölgesel uygulaması olduğunu belirtti. Girişimin Akdeniz ülkelerindeki kuruluşlar tarafından tasarlandığını ve Türkiye'den sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığını anlattı.

Finansman ve İş Fırsatları

Giordano, Akdeniz'deki 10 ülkenin yenilenebilir enerji potansiyelini incelediklerini ve bu potansiyelin 4,5 teravat olarak hesaplandığını kaydetti. Ayrıca, enerji sektörüne finansman yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç ise, Türkiye'nin bölgedeki konumunun önemine dikkat çekerek, temiz enerji sanayi altyapısının ticari fırsatlara dönüşebileceğini belirtti.

Türkiye'nin, güneş ve rüzgar enerjisindeki kurulu kapasitesini 2030'a kadar 4 katına çıkarma hedeflerini ise bu stratejilerin ulusal seviyede desteklediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.