Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünitesinde Son Hazırlıklar

Akkuyu NGS'de 1'inci güç ünitesinde son hazırlık çalışmaları

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)nde 1'inci güç ünitesinde temel inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve ünitenin sistemleri ile elemanlarının işletmeye hazır hale getirildiğini açıkladı. Dedusenko, bu açıklamayı Moskova'da düzenlenen Dünya Nükleer Haftası uluslararası forumu kapsamında Türk basın mensuplarına yaptı.

Devreye alma sürecinin son aşamaları

Dedusenko, sahada dört güç ünitesinin inşaat ve montaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 1'inci güç ünitesinde devreye alma çalışmalarının tamamlanmasına odaklanıldığını ifade etti. Buna göre ünitenin tüm sistemleri kapsamlı kontrol işlemlerinden geçiriliyor; proje kriterleri ve özelliklerine uygunluk teyit ediliyor. Dedusenko bu süreçte nükleer güvenlik gerekliliklerinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Anahtarlama tertibatı ve takvim

Santralin teknik su ve enerji aktarımı için inşa edilen deniz ve kıyı hidroteknik tesisleri ile anahtarlama altyapısının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Anahtarlama tertibatı binasında akım yolları ve ilgili ekipman montaj çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. 2025'in sonuna kadar anahtarlama tertibatı ekipman montajının tamamlanması planlanıyor. Dedusenko, önceki tedarikçiden kaynaklanan teslimat zorlukları nedeniyle 2024'te Çin'den yeniden sözleşme yapıldığını ve ekipmanın bu yıl içinde güç vermeye hazır olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Yerlileştirme ve Türk tedarikçilerin rolü

Proje ilerledikçe Türk sanayisinin projeye katılımının arttığını belirten Dedusenko, başlangıçta 4 milyar dolar olarak öngörülen yerlileştirme hacminin, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan vergi ödemeleri de dikkate alındığında 11 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Projede yaklaşık 2 bin şirket tedarikçi ve yüklenici olarak görev aldı. Türk tedarikçiler, beton karışımları, donatı çeliği, metal yapılar, su yalıtım malzemeleri, boru ve kablo ürünleri gibi malzeme ve ekipmanları sağlayarak inşaat ve montaj çalışmalarına katkı sunuyor.

Uluslararası deneyim ve uzun vadeli yatırım

Dedusenko, devreye alma sürecinde Rosatom'un onlarca faal güç ünitesini işletmeye alma deneyiminin kullanıldığını ve proje ekibinin ilk atom kilovatını en kısa sürede Türkiye'nin enerji sistemine vermek için çalıştığını belirtti. Akkuyu NGS'nin VVER-1200 reaktör teknolojisi, güvenlik kültürü ve insan kaynağı yetiştirme sistemi gibi unsurlarla uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Türk düzenleyici kurumunun teknik destek kuruluşu NÜTED'in Macaristan'daki Paks-2 NGS için denetim kontrolü hizmetleri sunması ve Türk inşaat şirketlerinin El-Dabaa NGS projesinde yer alması, yerli sanayinin uluslararası projelere katılımının örnekleri olarak gösterildi.

Akkuyu NGS'nin stratejik önemi

Dedusenko, Akkuyu NGS'nin hidrokarbon ithalatına ve fosil yakıt fiyat dalgalanmalarına bağımlılığı azaltacağını, enerji istikrarını güçlendireceğini ve ekonominin çeşitli sektörlerine güvenilir enerji sağlayacağını ifade etti. Projenin, Rus nükleer sanayisinin 80 yıllık birikimini yansıttığını ve 2010'da imzalanan hükümetlerarası anlaşmanın iki ülke arasındaki nükleer iş birliğinde yeni ufuklar açtığını belirterek sözlerini tamamladı.

