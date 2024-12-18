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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 350 Türk Mühendis Görev Alıyor

Akkuyu NGS'de çalışan Türk mühendislerin sayısı 350'yi geçti. Bakan Bayraktar, nükleer enerji alanında önemli bir adım atıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:09
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 350 Türk Mühendis Görev Alıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 350 Türk Mühendis Görev Alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan Türk mühendislerin sayısının 350'yi aştığını duyurdu.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendislerin, Türkiye'nin nükleer altyapısının ve endüstrisinin gelişmesinde kilit rol oynayacağını ifade etti.

Eğitimlerin devam ettiği programı başarıyla tamamlayarak Akkuyu NGS'de görev yapmaya başlayan mühendislerin sayısının hızla arttığına dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye, bu mega proje ve yetiştirdiği Türk nükleer enerji uzmanları ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmaya başlayan...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmaya başlayan Türk mühendislerinin sayısının 350'yi aştığını bildirildi. Akkuyu NGS’de Nötron Fiziği Hesaplamaları Uzmanı olarak çalışan Mühendis Sefa Duman (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmaya başlayan...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmaya başlayan Türk mühendislerinin sayısının 350'yi aştığını bildirildi. Akkuyu NGS’de Nötron Fiziği Hesaplamaları Uzmanı olarak çalışan Mühendis Sefa Duman (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

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