Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Üçüncü Ünite İç Koruma Kabuğu Tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Önemli Bir Aşama

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü enerji ünitesinin iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı başarıyla kuruldu.

396 Tonluk Metal Yapı Monte Edildi

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, inşaat alanında monte edilen 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki metal yapı, paletli vinç yardımıyla yerleştirildi. Bu katmanın, koruma kabının silindirik ve kubbe kısımları arasında bir geçiş parçası işlevi gördüğü belirtildi.

Gelişmiş Güvenlik Önlemleri

Açıklamada, Akkuyu NGS güç ünitelerinin modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 tipi reaktörlerle donatıldığı vurgulandı. Tasarım ve inşaat aşamalarında, nükleer güç santrali güvenliği açısından birçok nesil deneyimin dikkate alındığı ifade edildi.

VVER-1200 tipi reaktörlerde iç ve dış olmak üzere çift koruma katmanının bulunduğu, her katmanın güçlü metal iskelet ve özel betondan yapıldığı kaydedildi. Bu yapı, 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga gibi olağanüstü durumlara karşı reaktör bölmesinin sızdırmazlığını ve güvenilir korunmasını sağlıyor.

Uzmanlardan Başarılı İşbirliği

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ise, "Rus ve Türk uzmanlar, montajcılar, vinç operatörleri ve kalıpçılar, tonlarca ağırlıktaki yapıyı en üst düzeyde profesyonellikle başarıyla kurdular" sözleriyle başarıyı değerlendirdi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.