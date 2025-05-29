AKTOB: Antalya'da Turizm ve Kongrede Pozitif Gelişmeler

AKTOB'dan Antalya'da Turizm ve Kongre Değerlendirmesi

Akdeniz Turizm Otelciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zafer Alkaya, Antalya'da gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın önemine vurgu yaparak, "Bize, ülkemize önemli bir prestij kazandırdığı kesin. Hem bizler açısından hem de ülkemiz turizmi açısından gerçekten yüz ağartıcı bir organizasyondu." şeklinde konuştu.

Turizmde İlk Çeyrekte İyimser Beklentiler

Alkaya, Antalya ve Belek bölgesindeki yaz turizmi ve kongre turizmini değerlendirirken, "Bu yılın ilk çeyreğinde iyi bir başlangıç yapılmadı; ancak nisan ayı ile birlikte sektör toparlanmaya başladı," dedi. Nisan ve mayıs aylarının iyi geçtiğini belirten Alkaya, Haziran ayında Kurban Bayramı ile iç piyasada yaşanan canlılığın, sezonun olumlu seyretmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Öne Çıkan Pazarlar: Rusya, Almanya ve İngiltere

Antalya'ya turist gönderen ana pazarlar arasında Rusya ve Almanya'nın öncelikli olduğunu ifade eden Alkaya, "Almanya'dan gelen veriler iyi, Avrupa'da bir sıkıntı görünmüyor; ancak Rusya'da bir durgunluk var. Rublenin durumu ve savaş psikolojisi Rus halkının temkinli olmasına neden oluyor," açıklamasında bulundu. İngiltere'nin de üçüncü pazar olarak kaydedildiğini belirten Alkaya, Rus turist sayısının son yıllarda nasıl evrildiğine dair veriler paylaştı.

Uluslararası Etkinlikler Cazibe Merkezi Oluyor

Alkaya, NATO toplantısının ardından Antalya'nın 2026 yılında 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu. "Bu organizasyonu Türkiye'nin kazanması gurur verici. Türk Uzay Ajansı tarafından düzenlenecek ve dünyanın dört bir yanından temsilcileri ağırlayacağız," dedi.

Golf Turizmi İçin Yeni Stratejiler Gerekiyor

Golf turizminin Türkiye'de daha fazla gelişmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Alkaya, "Antalya'da 15 golf sahamız var; ancak İspanya ve Portekiz ile rekabet edebilmek için daha fazla sahaya ihtiyacımız var. Golf, büyük potansiyel taşıyan bir alan ama yeterli sayıdaki bütün dünyaya hitap edebilmek için yeni sahalara ihtiyaç duymaktayız,” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Turizm Otelciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya ve Belek bölgesinde yaz turizmi ve kongre turizminin güncel durumunu değerlendirdi.