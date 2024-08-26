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Alanya Limanı'na Gelen Malta Bayraklı Kruvaziyer: Azamara Journey

Azamara Journey kruvaziyeri, Alanya Limanı'na demirleyerek turistleri ağırladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:21
Alanya Limanı'na Gelen Malta Bayraklı Kruvaziyer: Azamara Journey

Azamara Journey Alanya'ya Ulaştı

Malta bayrağı taşımakta olan Azamara Journey kruvaziyeri, Antalya'nın popüler tatil beldesi Alanya'ya yanaştı. 181 metre uzunluğundaki bu yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demir attı.

Kruvaziyerde Yer Alan Yolcular ve Personel

Kruvaziyerde, 676 yolcu ve 388 personel bulunuyor. Çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu yolcular, geminin gümrük işlemlerinin ardından Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini keşfetmek, alışveriş yapmak amacıyla gemiden ayrıldılar.

Akşam Seferi Limasol'a Doğru

Azamara Journey, akşam saatlerinde rotasını Limasol'a çevirecek. Bu ziyaret, Alanya'nın turizm sezonuna önemli bir katkı sağlıyor.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

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