Alaplı'da Fındık Fiyatları Durağan: Tüccarlar 2026 Mart Rekolte Tespitini İşaret Ediyor

Alaplı'da Kasım'dan bu yana yatay seyreden fındık fiyatlarında tüccarlar ihracat hareketliliği ve 2026 Mart rekolte tespitinin belirleyici olacağını belirtiyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:24
Alaplı'da fındık fiyatlarında belirsizlik sürüyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Kasım ayından bu yana yatay seyreden fındık fiyatlarına ilişkin değerlendirmeler, bölgedeki tüccarlar arasında farklılık gösteriyor. Bazı tüccarlar fiyatların ihracattaki hareketliliğe bağlı olarak şekillendiğini belirtirken, diğerleri 2026 Mart ayında yapılacak rekolte tespitinin piyasanın yönünü belirleyeceğini ifade ediyor.

Tüccarlar ne diyor?

Yaklaşık 40 yıldır fındık ticareti yapan tüccar Burhan Alper, geçen ay 330 TL seviyesine kadar çıkan fındığın bu hafta randımanına göre 280-285 TL aralığında işlem gördüğünü aktardı. Alper, bazı büyük firmaların bir süre beklemede kalmasının fiyatlarda durağanlığa yol açtığını, ancak son dönemde yeniden alımların başlamasıyla piyasada bir denge oluştuğunu söyledi.

Alper, piyasadaki hareketlerin seyrine ilişkin olarak, "Yaklaşık bir ay önce şirketler 300 TL seviyesinden alıma geçti. Biz de elimizdeki ürünün bir kısmını sattık, satışlarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa bilgilendirmesi ve satış eğilimleri

Alper, büyük alıcı kuruluşların fiyat bildirim aralıklarının piyasa üzerindeki etkisine dikkat çekerek, aylık açıklamalar yerine daha kısa periyotlarla bilgilendirme yapılmasının belirsizliği azaltacağını söyledi. Bu yaklaşımın hem üreticiyi hem de alıcıyı rahatlatacağına vurgu yaptı.

Doğu Karadeniz’de don, Batı Karadeniz’de kuraklık nedeniyle verim beklentilerinin değiştiğini aktaran Alper, Zonguldak bölgesinde fındığın yaklaşık yarısının satıldığını, kalan kısmın üreticilerce bekletildiğini belirtti. Alper, üreticilerin 300 TL altına inildiği sürece satış yapmak istemediğini; rekolte yüksek çıkarsa düşüş, düşük kalırsa ise tekrar yükseliş yaşanabileceğini ifade etti.

Dünya fiyatları ve zararlı uyarısı

Alper, dünya piyasalarında kabuklu fındığın 7,5 dolar, iç fındığın ise 15 dolar seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatarak, artan fiyatların bazı ülkelerde üretimi artırma eğilimini tetiklediğini söyledi.

Ayrıca, fındık bahçelerinde zarara yol açan kokarca yoğunluğuna dikkat çeken Alper, bazı illerde yayılımın arttığını belirterek bölgesel mücadele çağrısında bulundu. Alper, Ordu ve Perşembe başta olmak üzere Bartın, Çaycuma, Akyazı, Hendek ve Düzce gibi yerlerde yoğunluk olduğunu, sorunun bireysel mücadeleyle çözülemeyeceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın havadan ilaçlama dahil güçlü bir bölgesel mücadele yürütmesi gerektiğini vurguladı.

