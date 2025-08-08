Albaraka Türk'ün 2025 İlk Yarısında Net Karı 9 Milyar 102 Milyon Lira

Albaraka Türk 2025 İlk Yarı Net Karını Açıkladı

Albaraka Türk, 2025 yılı ilk yarısında elde ettiği net kârı 9 milyar 102 milyon lira olarak duyurdu. Bankanın bu başarılı sonuçları, şeffaflık ilkesi gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı.

İlk Yarıda Nakit Destek ve Aktif Büyüklükte Önemli Artış

Banka, reel sektöre sağladığı nakdi finansman desteğini 2024 yılı sonuna göre yüzde 29, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 61 artırarak 192,2 milyar liraya yükseltti. Albaraka Türk’ün aktif büyüklüğü de 388,7 milyar lira seviyesine ulaştı.

Albaraka Türk, aktif kalitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda, 2024 yılı sonunda yüzde 1,36 olarak kaydedilen takipteki alacaklar oranını, Haziran 2025 itibarıyla yüzde 1,41 olarak güncelledi. Takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı ise yüzde 85,9 olarak yüksek seviyesini koruyor.

Fonlama Yapısındaki Güçlü Durum

Özel cari hesaplar ve katılım hesapları ile toplanan fonların büyüklüğü 246 milyar lira olarak kaydedilirken, yüksek fonlama maliyeti sektörün gündem maddeleri arasında yer alıyor. Albaraka Türk’ün özel cari hesaplar vasıtasıyla topladığı fonların, toplanan fonlar içindeki payı ise yüzde 46,5 seviyesine ulaşarak güçlü fonlama yapısını desteklemekte.

Genel Müdür Temsah’dan Açıklamalar

Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Temsah, finansal sonuçlar üzerinde yaptığı değerlendirmede, "Solo net kârımız 2025 yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 387 artarak 9 milyar 102 milyon lira oldu" dedi. Temsah, ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde sermaye ve bilançoyu güçlendirmek adına iptal ettikleri serbest karşılıklar hariç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik bir kar artışı ile 2,1 milyar lira solo net kara ulaştıklarını vurguladı.

Temsah uyguladıkları müşteri merkezli yaklaşımı güçlendirdiklerini belirterek, "Katılım bankacılığı prensiplerine bağlı kalarak finansal hizmetlerimizi daha erişilebilir ve yenilikçi hale getirmek için dijitalleşmede önemli adımlar atıyoruz" şeklinde ekledi.

Son olarak, TCMB’nin faiz indirim sürecinin fonlama maliyetlerini azaltacağına ve bu durumun net kâr marjını artıracağına inandıklarını belirten Temsah, bu gelişmenin bankanın faaliyetlerine pozitif etki sağlayacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, açıklamalarda bulundu.