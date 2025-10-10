Ali Demir Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Seçildi

TAB'ın 7. Olağan Genel Kurulunda Ali Demir, 296 oyla Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği başkanı seçildi; Fırat Canbay 167 oy aldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 20:16
Ali Demir Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Seçildi

Ali Demir Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Seçildi

Genel Kurul ve Seçim Sonuçları

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TAB) yeni başkanı Ali Demir oldu. TAB'ın 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda mevcut başkan Ziya Şahin aday olmazken, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay başkanlık için yarıştı.

Toplam 468 delegenin oy kullandığı seçimde, Demir 296, Canbay 167 oy aldı; 4 oy mükerrer, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonuçlarına göre, TAB'ın yeni başkanlığına Ali Demir seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Demir, süreci birlik ve beraberlik içinde yöneteceklerini belirterek şunları söyledi: "Huzurlu bir kongre gerçekleştirdik. Bu nedenle kongreye katılan tüm delegelere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem arıcılık sektörünün gelişimi, üretici haklarının korunması ve sürdürülebilir arıcılık politikaları üzerine çalışmaları sürdüreceğiz. Sonuç olarak Türk arıcılığı kazandı."

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TAB) yeni başkanı Ali Demir (solda) oldu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TAB) yeni başkanı Ali Demir (solda) oldu. TAB'ın 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Ziya Şahin (ortada) aday olmazken, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay (sağda) başkanlık için yarıştı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TAB) yeni başkanı Ali Demir (solda) oldu.

