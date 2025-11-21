Aliaport'tan Midilli'ye İlk Sefer Gerçekleşti: Aliağa-Midilli Hattı Başladı

Aliaport'tan Midilli'ye ilk sefer Aliağa heyetiyle gerçekleştirildi; görüşmeler dostluk, turizm ve ticaret bağlarını güçlendirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:04
Aliaport'tan Midilli'ye İlk Sefer Gerçekleşti

İzmir Aliaport Deniz Yolcu İskelesinden gerçekleştirilen ilk sefer, Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları, ilçedeki odalar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan bir heyetle yapıldı.

Katılımcılar ve heyet

İlk seferde Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, DTO Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek ve yönetimi, Aliağa Şoförler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz, Aliağa Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fuat Turhan, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kooperatif başkanları, kurum temsilcileri ve basın mensupları yer aldı.

Sefer, Jalem Tura ait yolcu gemisiyle yapılırken heyetin, Kuzey Ege Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris, Midilli Belediye Başkanı ve Midilli Ticaret Odası Başkanı ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmelerde Aliağa–Midilli hattının dostluk, turizm ve ticaret bağlarını güçlendireceği vurgulandı.

DTO Aliağa Şubesi'nin değerlendirmesi

DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, seferin turizm iş birliklerinin geliştirilmesi, ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi ve iki yaka arasında kültürel temasların güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti. Şimşek, Aliaport'un İzmir'in 7. deniz hudut kapısı olarak hizmet vermeye başladığını kaydederek, DTO Aliağa Şubesi olarak bölgenin deniz turizmine ve ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Midilli heyeti Aliağa'ya gelmek istiyor

Aliaport Liman Hizmetleri A.Ş. Müdürü Faruk Altun, ilk seferin konforlu ve başarılı geçtiğini belirterek Jalem Tur ve Turyola sağladıkları destek için teşekkür etti. Altun, Midilli'de heyetin sıcak bir ilgiyle karşılandığını, adada tarımın ön planda olmasına rağmen turizm alanında yeni çalışmalar yapılmak istendiğini söyledi.

Altun, Midilli heyetinin şubat ayında Aliağa'yı ziyaret etmek istediğini aktardı ve bu ziyaretin Aliağa ile bölge esnafı için fırsatlar oluşturacağını dile getirdi. Ayrıca liman hizmetlerinde acentelerle yürütülen iş birliği sürecinin 1 Eylül itibarıyla başlatıldığını ve süreçlerin daha sistematik hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Midilli hattı Aliağa'ya hayırlı olsun"

DTO Aliağa Şubesi Meclis Üyesi ve Jalem Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Jale, hattın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 2018 yılında oda kurulduğunda hattın hayata geçmesinin zor göründüğünü ancak Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve DTO Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek'in süreci sahiplenmesiyle bunun mümkün olduğunu belirtti.

Jale, ilk seferin önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı; farklı ilçelerde yapılan denemelerin sürdürülebilir olmadığını, Aliağa'da ise sürecin artan bir motivasyonla başarıya ulaştığını söyledi. "Black Friday" kampanyası ile başlayan promosyonlu bilet satışlarının beklentilerin üzerinde olduğunu ifade eden Jale, 2026 sezonunun önemli bir sınav olacağını ancak sürecin güçlü şekilde ilerlediğini kaydetti.

