Alışverişte fiş almıyorsanız hapı yuttunuz! GİB peşinize düşecek

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle usulsüzlük yapanlar daha yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak.





YENİ DÜZENLEMELERLE USULSÜZLÜK CEZALARI ARTIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, yeni usulsüzlüklerle mücadele kapsamında aldığı kararlara göre, artık usulsüzlük yapanlar daha ağır cezalarla karşılaşacak.

ÖZEL CEZALARIN GENİŞLETİLMESİ

Önerilen düzenlemeler arasında, fatura ve fiş gibi belgeleri düzenlemeyen işletmeler ve fiş istemeyen alıcıların da cezalandırılması yer alıyor. Bu kapsamda, cezaların artırılması ve usulsüzlük yapanların daha ciddi yaptırımlarla karşılaşması öngörülüyor.

HESABINI BAŞKASINA KULLANDIRANLARA AĞIR CEZALAR

Özel usulsüzlük cezalarının yanı sıra, hesabını başka birine kullandıran şirketlere ve bu şekilde işlem yapanlara da ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu durumda, işleme konu tutara bağlı olarak asgari 30.000 liradan başlayan cezalar kesilecek.