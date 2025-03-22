Alman Ekonomisinde Büyüme Sorunları ve İşten Çıkarma Dalgası Sürüyor

Ekonomik Sorunlar Büyürken İşten Çıkarma Dalgası Sürüyor

Almanya'da otomotiv, mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon ve finans gibi birçok sektörü etkileyen işten çıkarma dalgası sürmekte. İleri düzeydeki rekabet ve zayıf talep, Alman şirketlerini yeniden yapılanmaya, istihdamı dondurmaya veya işten çıkarmaya zorlamaktadır.

Şirketler, düşen kârlarını işten çıkarmalarla telafi etmeye çalışırken, bu durum Alman vatandaşları arasında endişe yaratıyor. Kovid-19 sonrası yaşanan ekonomik zorluklarla birlikte, büyük şirketler arasında Volkswagen, Thyssenkrupp, DHL, Commerzbank, Deutsche Bank, Audi, Deutsche Bahn ve Siemens gibi devler de yer alıyor.

İmalat Sektöründeki Zayıflık

Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere göre daha fazla öneme sahip olan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlık sergiliyor. Yapısal sorunlar ve artan enerji fiyatları, ihracata bağımlı ekonomiyi olumsuz etkiliyor ve ülke, art arda yaşanan ekonomik gerilemelerin ardından zayıf bir büyüme dönemine hazırlanıyor.

Araştırmalar ve İstihdam Beklentileri

Köln Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (IW Köln) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Alman şirketlerinin yalnızca %17'si bu yıl daha fazla çalışan almayı planlıyor. Aynı zamanda, %38'i istihdamı azaltmayı değerlendiriyor. Sanayi şirketlerinin %44'ü istihdamı kısıtlamak isterken, sadece %14'ü yeni çalışan almayı düşünmekte.

Otomotiv endüstrisinde ise gelir kaybı devam ediyor. Prognos Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, mevcut eğilimler devam ederse, otomotiv sektöründe 2035 yılına kadar 140 bin iş kaybı bekleniyor. 2019-2023 yılları arasında bu sektörde zaten 46 bin iş kaybı yaşanmıştı.

Önemli İşten Çıkarma Duyuruları

Otomotiv sektörü başta olmak üzere, Aldi, Thyssenkrupp ve Siemens gibi şirketler büyük çaplı işten çıkarmalarını duyurdu. Örneğin, Siemens, 2027 yılına kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı aldığını belirtti.

Diğer yandan, Audi 17 Mart'ta yayınladığı bildiride, 2029 yılına kadar Almanya'da 7 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı. Volkswagen ise, Aralık 2024 itibarıyla 35 bin kişinin işine son verecek bir maliyet düşürme programı başlattığını belirtti.

Otomotiv alanında diğer kayıplar arasında, ThyssenKrupp şimdiden 5 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu ve daha önce bu sayının 6 bin olabileceği belirtilmişti.

Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffler, otomotiv üreticilerinden gelen zayıf talep sonucunda 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı. Diğer şirketler de benzer şekilde işten çıkarmalar hakkında planlarını düzenliyor.

Bu durum, Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank ve spor giyim üreticisi Puma gibi önemli firmaların da işten çıkarma kararları almasıyla devam ediyor.