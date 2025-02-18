İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da serbest piyasada dolar 36,2540 lira, avro ise 37,9450 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:07
İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Dövizlerin Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. dolar 36,2540 liradan işlem görürken, avro 37,9450 liradan açılış yaptı.

Döviz piyasasında gün içerisinde dolar, 36,2520 liradan alınırken, satış fiyatı 36,2540 lira olarak belirlendi. Avro ise 37,9430 liradan alındı ve satış fiyatı 37,9450 lira olarak tespit edildi.

Önceki gün, doların satış fiyatı 36,2310 lira, avronun satış fiyatı ise 37,9630 lira seviyesindeydi. Piyasalardaki bu değişim, yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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